Social media gaat los over ‘delulu’-datingtrend – ben jij delulu?

Op TikTok gaat het los over de ‘delulu’ datingtrend. De hashtag delulu heeft meer dan 1,6 miljard views en op social media gaan allerlei verhalen rond van mensen die dankzij dez strategie hun potentiële vlam hebben ontmoet. Maar wat is ‘delulu’?

We horen je denken: delulu? Ja, daar gaat het inderdaad om, het woord ‘delulu’ komt van het woord delusional.

Wat is delulu?

Wat is ‘delulu’ precies? Het heeft iets weg van ‘overdreven optimist’ zijn en altijd maar hoop houden op het gebied van daten. Heeft je crush al dagen niet gereageerd? Iemand die ‘delulu’ is, gaat er dan vanuit dat die persoon erg z’n best doet om het perfecte appje samen te stellen. Terwijl diegene in werkelijkheid jou gewoon niet zo leuk vindt.

Kelsey Soles heeft meer dan 1 miljoen volgers op TikTok en heeft het gevoel dat daten voor iedereen tegenwoordig een groot spel is geworden. „Niemand neemt daten meer serieus, dat komt door dating-apps en social media. Iedereen denkt maar dat ze eindeloze opties hebben. We zijn nooit helemaal tevreden en altijd op zoek naar iets beters”, meldt ze in haar TikToks.

Je ziet bijvoorbeeld dat je potentiële match ook van reizen houdt en je droomt al direct van jullie gezamenlijke vakantie, terwijl jij en je match nog geen woord hebben gewisseld. Ze legt uit dat we steeds vaker dingen voor onszelf gaan verzinnen om slecht gedrag goed te praten. Volgens Soles is het goed om bewust te zijn van de valse hoop.

Ook datingapp Bumble deed onderzoek naar het fascinerende concept van ‘delulu’. Het klinkt misschien wat voor de hand liggend, maar het gaat er dus om dat je jezelf op de eerste plaats durft te zetten in relaties. Het helpt dus om realistisch te zijn over je toekomstige liefdesleven. Eerlijk is eerlijk: denk je aan ‘delulu’, dan lijkt het misschien alsof je alleen maar aan het dagdromen bent, maar dat is het dus niet. Het heeft iets weg van manifesteren of positief denken. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar als je de schoonheid van ‘delulu’ omarmt, dan geloof je dus in de oprechtheid van daten.

Datingexpert geeft advies

Dr. Caroline West is datingexpert bij Bumble en benadrukt het belang van authenticiteit tijdens het daten. Jezelf voordoen als een chefkok terwijl je eigenlijk het liefst elke avond eten bestelt. Of het laten voorkomen alsof je heel sportief bent, terwijl je eigenlijk vooral sport op tv kijkt. Dat werkt allemaal niet mee om een realistische liefdespartner te vinden. Volgens de expert is het cruciaal om eerlijk naar jezelf en zo dus ook je potentiële partner te blijven.

😍 Delulu Delulu is een term die eind 2022 op internet verscheen, maar het schijnt dat het woord al sinds 2014 blijkt te bestaan. Het wordt meestal gebruikt als verwijzing naar iemand die een ongezonde obsessie heeft met een beroemdheid of verliefdheid. Dus iemand die het contact met de realiteit is kwijtgeraakt en in zijn/haar eigen fantasiewereld lijkt te zijn.

Oprechte connecties

Het is via online daten natuurlijk heel makkelijk om je foto’s een beetje op te pimpen en alleen je beste foto’s te plaatsen, ook al zijn die een paar jaar oud. En jezelf CEO noemen terwijl je in werkelijkheid een eenmansbedrijf runt, moet kunnen toch? Niet dus, de aanhangers van ‘delulu’ gaan voor oprechtheid en authenticiteit. Volgens deze mensen zit de schoonheid juist in groei, leerproces en lachen om je eigen misstappen. Dr. West moedigt dan ook aan om in je online dating profiel gewoon eerlijk te zijn over je interesses. „Hiermee kun je het vertrouwen vergroten en de weg vrij maken voor oprechte connecties.”

Ze voegt daaraan toe dat het volkomen natuurlijk is om een beetje te dagdromen over potentiële lovers en connecties. Maar het is cruciaal om wel eerlijk naar jezelf te zijn en te herkennen wanneer je een situatie aan het idealiseren bent.

Dromen mag

Dromen over potentiële connecties is volkomen natuurlijk en zou omarmd moeten worden, maar het is cruciaal om te herkennen wanneer we de situatie misschien idealiseren. Dr. West benadrukt het belang van authenticiteit tijdens het daten en stelt voor dat we ons richten op de passies van mensen, die worden benadrukt door Interest Badges op Bumble profielen. Het gebruik van duidelijke en comfortabele termen in datinginteracties kan het vertrouwen vergroten en de weg vrijmaken voor oprechte connecties.

