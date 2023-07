Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je verliefdheid stoppen: kan dit eigenlijk en hoe doe je dat?

Vlinders in je buik zijn niet altijd gewenst, bijvoorbeeld als de persoon waarop je verliefd bent eigenlijk helemaal niet goed voor je is. Wil jij je verliefdheid stoppen? Deze tips helpen je.

Nog steeds verliefd op je ex of op iemand die jou niet ziet staan? Ben je die vlinders liever kwijt dan rijk? Zo pak je het aan!

Verliefdheid stoppen

Als je tot over je oren verliefd bent, is het lastig om over iemand heen te komen. Of het nou gaat om een onbeantwoorde liefde of om een verboden liefde. De liefde blijft een bijzonder iets, we vallen soms op mensen waarmee we niets gemeen hebben. Wat trouwens vaak genoeg ook goed kan werken! Love really works in mysterious ways.

Naar de liefde is veel onderzoek gedaan en wat blijkt: we kunnen daadwerkelijk invloed hebben op onze gevoelens. Als jij je crush op twee handen draagt en niets ander dan positieve gedachtes hebt, versterk je alleen maar je verliefde gevoelens. Dit betekent dus ook dat het andersom werkt. Door stil te staan bij alle negatieve dingen van je crush verminder je de verliefde gevoelens en kan je jouw verliefdheid stoppen.

Verbreek elk contact

Het klinkt misschien kinderachtig, maar verwijder hem of haar van al je social mediakanalen. Je zit er niet op te wachten om continu aan die persoon herinnerd te worden. Jezelf beschermen is altijd een goed idee. Dit is trouwens ook een goede tip voor social media-accounts waar je onzeker van wordt. Detoxen die handel!

Verliefd op een bezet persoon

Wat als je smoorverliefd wordt op iemand die al in een relatie zit? Een lastige situatie, want hoe ga je daarmee om? In zo’n geval is het vooral belangrijk om realistisch te kijken naar de situatie. Het kan zijn dat de persoon in kwestie ook verliefd is op jou en zijn relatie wilt beëindigen, maar zo niet, heb je er niets aan.

Het heeft geen zin om jezelf te kwellen voor iemand die zijn hart deelt met een ander. Merk je dat je aan het lijntje wordt gehouden? Dan weet je eigenlijk al genoeg. Iemand die oprecht van je houdt, zal je nooit in zo’n positie laten dwalen.

Slecht voor de concentratie

Verliefd zijn is een heerlijk gevoel, maar tegelijkertijd kan het vervelend zijn. Je lichaam maakt minder serotonine aan en dit geeft je een angstig gevoel. Vandaar dat we obsessief bezig kunnen zijn met degene op wie we een crush hebben.

We kunnen ons daarom moeilijk concentreren en dat is alles behalve handig, bijvoorbeeld als je moet blokken voor een tentamen. En hoe zonde is het om je eigen doelen en leven zo erg te laten beïnvloeden door een verliefdheid die nergens naar toe leidt?

Zoek afleiding

Lijm je gebroken hart door leuke dingen te doen met vrienden. Of trakteer jezelf op een goed boek. Praat erover en als het moet zelfs met een professional. Opgekropte gevoelens hebben niet alleen invloed op hoe je je voelt, maar ook op je lichaam. Het is een onbevredigende situatie die niets anders dan verdriet oplevert en jij verdient zoveel beter. Het is veel fijner om al je energie, liefde en tijd te steken in de mensen die er wel voor je zijn.

Je kunt de liefde niet zomaar uitzetten en een gebroken hart doet pijn, maar het komt goed. Als je je verliefdheid wilt stoppen, richt je je op al het moois wat je nu hebt. De liefde zal ook jou vinden en dan zal deze verliefdheid niets meer dan een herinnering zijn.

