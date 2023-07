Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In lijn zijn met je ‘purpose’: B&B Vol Liefde-fans zijn klaar met het halve Engels van Joy

Elke werkdag is het genieten geblazen voor fans van B&B Vol Liefde. En de aflevering van gisteravond was geen uitzondering. Zo werd er gesmuld van Jan, die wellicht moet vertrekken, zijn kijkers nogal klaar met het halve Engels van Joy en blijkt Martijn in Thailand opeens complimenten uit te delen. Zal daar iets opbloeien?

Gisteren voelde de emotionele Jan zich niet zo lekker. Het gaat hem in deze aflevering zelfs zo zwaar af, dat ‘ie overweegt te vertrekken.

B&B Vol Liefde bij Martijn

De nieuwe dame Diana krijgt in Thailand een complimenteuze Martijn te zien, terwijl eerder bleek dat Martijn het niet zo makkelijk vond om zijn aandacht tussen de dames en zijn B&B te verdelen. Diana staat in ieder geval te popelen op een momentje alleen met Martijn, maar ‘s ochtends hoef je niet op hem te rekenen. Bianca deelt het schema: „Meestal is hij er voor twaalven niet en als hij er wel is… is ‘ie geen ochtendmens.” Als het ooit te lang duurt voordat Martijn zichzelf naar de B&B heeft kunnen slepen, dan hebben de dames een plan. „Dan ontvoeren we hem wel een keer.”

Diana heeft een cadeau meegenomen voor Martijn, waar hij erg van gecharmeerd lijkt te zijn. Later gaan de twee op een heuse date. Ze praten erop los in de auto en in een strandtent onder gekleurde parasols zijn ze verrassend openhartig naar elkaar toe. Martijn weet hier en daar zelfs complimenten uit te delen.



Nou Bianca kan haar koffers pakken vrees ik #benbvolliefde — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) July 25, 2023



Bianca gunt diana en martijn een leuk een op een moment. #benbvolliefde pic.twitter.com/6NY0BAvAWH — nelisje69 (@nelisje69) July 25, 2023

Marian wil Jan niet kwetsen

Bij Marian staat Olof in B&B Vol Liefde zoals gewoonlijk weer vrolijk op, zelfs nadat hij in de machinekamer heeft geslapen. Al vindt Marian dat hij „beter verdient” dan zo’n hok. Jan vraagt zich daarentegen af of het hem nog wel waard is om bij Marian te blijven. Hij voelt zich nog steeds niet goed en is die nacht flink misselijk geweest. Genoeg reden om zichzelf naar huis te praten. „Jan, dit is niet goed voor je. Ga naar huis toe”, zegt hij tegen zichzelf.

Maar hij vindt Marian zó leuk, dat Jan begint te huilen in bad. „Haar maniertjes zijn zo leuk. Ik ben opgegroeid in zo’n gezin. Ik word emotioneel van geluk.” Voor Marian is het makkelijker als Jan de knoop doorhakt en naar huis gaat. „Ik wil hem niet kwetsen.” Jan wil tóch blijven, dus Marian probeert daar een stokje voor te steken. „Ik wil wel heel graag contact met je houden.” En dus heeft Jan de B&B verlaten.



Marian is kennelijk aan een ramp ontsnapt #benbvolliefde pic.twitter.com/aQS5ksSRwV — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) July 26, 2023



Dat afscheid van #Jan bij #Marian… Lekker doen alsof je elkaar nog gaat zien, alsof je vrienden blijft… #gaatnietgebeuren #benbvolliefde — Navorshki (@navorshki) July 25, 2023



Hup Marian, praatje met Jan en raus met die gast ! #benbvolliefde — Seby (@Wypy9) July 25, 2023

‘Jij bent nog veel erger’

Paul en Cees kunnen maar geen weg om hun territoriumdrift vinden. Maar Cees vind het in ieder geval heerlijk bij Debbie. „Ik kom hier in een soort zen-modus”, zegt hij. Maar hij begint een beetje achterdochtig te worden, want waarom is Paul aan het helpen bij het bijennest, waar Debbie nu bij staat te kijken? De twee mannen hebben later een gesprek over witte en bruine eieren, waarbij Cees uitlegt waarom ze er zo uitzien. „Ik dacht dat ik eigenwijs was, Cees. Maar jij bent nog veel erger”, aldus Paul.



Cees is een zeikert #benbvolliefde — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) July 25, 2023

Joy is in lijn met zijn ‘purpose’

Joy en Nathalie hebben een gedeelde passie gevonden: biefstuk, blijkt in B&B Vol Liefde. Maar kijkers beginnen Joy te verafschuwen. Het taalgebruik van de jonge B&B-eigenaar staat hen tegen. Tijdens een gesprek met Nathalie zegt hij dat je in ‘lijn met je purpose moet staan’. Kijkers hebben ‘no idea’ meer hoe hier mee om te gaan.



Joy tegen Nathalie: “Als je in lijn bent met je purpose en het is ook de purpose van het universum dan kom je er wel.” Een duidelijk voorbeeld van gezwets in de ruimte. 😳 #benbvolliefde pic.twitter.com/gvaQszdzZL — benbvolliefde (@benbvolliefde) July 25, 2023



Joy: in line zijn met je purpose, ofwel: hoe zeg ik niks met zoveel mogelijk woorden… #benbvolliefde — Ron (@RonaldH765) July 25, 2023



Ik doe mijn uiterste best oftewel I do my best, maar heb geen idee waar het gesprek tussen Joy en…. over gaat. They lost me na “ik ben in line met mijn purpose”.#benbvolliefde — Marianne R.🌞🐾 (@montflor) July 25, 2023



-wanneer Joy begint met engels en nederlands te mixen.#benbvolliefde pic.twitter.com/Z9EQa1Ucl6 — Fabian (@FabianIbho) July 25, 2023

