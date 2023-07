Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Teksten van een waanzinnige’, reageert Evert Santegoeds op Gordons aangifte tegen hem

Gordon heeft vorige maand aangifte gedaan tegen journalist Evert Santegoeds wegens het delen van privégesprekken met Gordons ex-vriend Gavin. Dat laat hij vandaag weten in een verklaring aan Life Of Yvonne. De Privé-hoofdredacteur heeft „geen enkele rekening” gehouden met de „privacy” van Gordon, zo stelt hij. Inmiddels heeft Santegoeds gereageerd op de aangifte tegen hem.

Gordon beschuldigt de journalist van smaad en laster. Op sociale media wordt hij niet gespaard: „Eh, wie vertelt Gordon dat hij Evert Santegoeds niet voor vernedering nodig heeft?”

Gordon over aangifte: ‘Mezelf wekenlang in slaap gehuild’

„De bedreigingen en kwetsende opmerkingen die volgden na publicatie hebben mij aan de rand van de afgrond gebracht”, aldus Gordon over de gedeelde privégesprekken. Hij maakte in april bekend dat hij en Gavin uit elkaar waren na een relatie van een aantal maanden. „In plaats van hulp te bieden heeft die persoon mij publiekelijk vernederd en openbaar belachelijk gemaakt. Ik heb wekenlang niet kunnen slapen, eten en functioneren. Mezelf wekenlang in slaap gehuild.”

Eerder deze week maakte hij bekend dat hij aangifte zou doen tegen zijn ex-vriend. Hij zei daarbij ook aangifte te doen tegen iemand anders, maar hield die naam voor zich. Gordon neemt het Santegoeds kwalijk dat de journalist hem „de genadeklap” uitdeelde terwijl Gordon al op de grond lag. „Deze man heeft geen enkel mededogen gehad of ook maar het besef van de verwoestende uitwerking van zijn acties op iemands leven.”

Evert Santegoeds reageert

Evert Santegoeds heeft een reactie gegeven op de aangifte en kan zich niet vinden in de persverklaring van Gordon. De Privé-hoofdredacteur noemt het in de podcast Strikt Privé „teksten van een waanzinnige”. „Hij ligt helemaal niet op de grond”, zegt Santegoeds daarover in zijn podcast, verwijzende naar de vele feestjes die Gordon de afgelopen tijd gevierd zou hebben. Santegoeds vindt het liefdesleven van de zanger „een grote puinhoop” en volgens hem is er „geen eer en goeie naam” meer te behalen. „Gordon moet even pas op de plaats maken”, zegt hij.

Santegoeds heeft dan ook geen spijt van het delen van de gesprekken. „Als ik straks zit te brommen wel, maar zo ver zijn we nog niet”, besluit hij. Vandaag verscheen een verklaring over Santegoeds op de Instagram van Yvonne Coldeweijer, ofwel Life Of Yvonne. In een screenshot van een appje naar Coldeweijer noemt hij Santegoeds iemand „met dezelfde mentaliteit als een kopschopper”.

Vernedering opzoeken

Hierover zegt Santegoeds in zijn podcast: „Gordon gaat me de les lezen, maar dat doet hij dan via het meest omstreden nieuwskanaal dat we in Nederland hebben. Dat vind ik dan ook wel weer geestig.” Op sociale media hoeft Gordon ook niet te rekenen op steun. Er wordt hem vooral verwijt zelf de vernedering op te zoeken.



Eh wie vertelt Gordon dat hij daar Evert Santegoeds niet voor nodig heeft?https://t.co/pCXYyHi8R4 — Lennard (@Mystikal_1984) July 26, 2023



Gordon is echt het grootste slachtoffer in dit universum en waarschijnlijk ook in het parallelle — Ginny Ranu (@ginnyranu) July 26, 2023



