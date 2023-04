Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat wel en niet te doen bij de tongzoen? Zo optimaliseer je jouw kus-techniek

Kussen, zoenen, tongen, bekken, tongworstelen, oftewel het fenomeen waarbij we elkaars lippen aanraken en eventueel onze tong daarbij betrekken. Hoewel smaken qua tongzoen verschillen, vergeten we een ‘slechte’ kusser niet snel. En volgens deze kus-coach zijn er een aantal richtlijnen betreft het zoenen. En ja, ook jij kunt je zoenvaardigheden optimaliseren.

Zo doe je dat.

Tongzoen-tips van kus-coach

Seksuoloog en kus-coach Stella Anna Sonnenbaum legt tegen het Britse The Guardian uit dat je nooit te oud bent om te leren, als het om zoenen gaat. Want hoewel je er vast en zeker van overtuigd bent dat je een ervaren kusser bent, benadrukt de seksuoloog dat er een aantal richtlijnen zijn om de kus-techniek te verbeteren.

Dus geeft de kus-coach een aantal handvatten die ook jouw kus-kapriolen kunnen innoveren. Dit zijn de do’s en dont’s als het gaat om een zoenpartij.

Niet doen bij het zoenen

1. ‘Aanvallen’ met de tong

Begin voorzichtig en wacht op signalen van de ander. De tong komt pas wanneer dat goed voelt, voor jou en de en jouw kus-partner.

2. Te veel bezig zijn met de hoeveelheid tong

Zoals ook hierboven al besproken is, smaken verschillen. De seksuoloog legt uit dat „de tong snel en recht naar binnen steken”, niet de populairste methode is. Maar de voorkeur voor de hoeveelheid tong, verschilt toch echt per persoon. Volgens de kus-deskundige is het een kwestie van uitzoeken welke stijl jij en de ander prettig vinden.

3. Het ‘pre’-kus moment verwaarlozen

Volgens de seksuoloog hangt er iets spannends en magisch in de lucht voordat je zoent. Ja, ook als je al langere tijd met iemand samen zoent. Bij eerste kussen, zijn we volgens haar geneigd om te snel ‘aan de slag te gaan’ en bij vaste partners, vergeten we soms het spannende moment vooraf op te zoeken.

Sonnenbaum benadrukt het sexy en opwindende moment voordat de zoen daadwerkelijk plaatsvindt. Wacht af, kijk elkaar aan, plaag elkaar, geef een kleine kus, trek je hoofd weer weg, raak elkaars lippen en daag elkaar weer uit. Totdat je volgens de kus-kenner op het punt bent waarop je denkt: ‘Zoen me!’

4. De rest van het lichaam vergeten

Naast de tong en lippen, valt er meer te prikkelen. Sonnebaum tipt om met je handen bij de ander zijn of haar oren, nek of het haar aan te raken. „Het gaat om sensueel en langzaam ontdekken.”

5. Te veel speeksel

Volgens de seksuologe kan het geen kwaad om de hoeveelheid speeksel te beperken. Al zijn er volgens haar ook mensen die daar niet veel aan kunnen doen.

Wel doen bij het zoenen

1. Speel met posities

Hoewel we bij een eerste kus, of veelvuldige kus, geneigd zijn om tegenover elkaar te staan of zitten, hoeft dat volgens de kus-deskundige niet per se. Volgens haar kun je ook gemakkelijk met elkaar zoenen, als je naast elkaar zit. Of in wat voor positie dan ook.

2. Laten leiden door de lippen

Te veel ‘mond’ (dat je het gevoel hebt dat je opgegeten wordt), is niet bepaald prettig voor de ander. Zorg ervoor dat je mond niet de kus bepaalt, maar de lippen.

3. Ontdek jouw voorkeur (teder of wild)

Een stevigere zoen kan in de richting leiden van meer seksuele activiteit. „Een verhit, gepassioneerd, seksueel moment.” Wist je overigens dat ons brein heel snel aan seksgewoontes went? Daarom is het goed om de sekssleur te doorbreken. Hoe wild of stevig de zoen moet zijn, verschilt per persoon. Als de ander jouw kus-techniek ‘te hard’ of ‘te zacht’ vindt, kan het zijn dat je niet de ideale zoenpartner hebt gekozen. Je kunt immers niet ontkennen dat je met sommigen de ultieme kus-ervaring kunt beleven, toch? Waarschijnlijk geven jullie dan voorkeur aan dezelfde kus-stijl.

4. Wees vindingrijk met je tong

Wees vrij en ontdek de boel met je tong. „Bijvoorbeeld het gedeelte aan de voorkant van de tanden. Waarbij je het puntje van jouw tong tussen de lip en tanden beweegt.”

5. Oefen solo

„Onderzoek wat prettig voelt met je tong.”