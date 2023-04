Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het liefdesverhaal van de Nederlandse ABBA-stalker Van Der Graaf: ‘Vond hem een vreemd persoon, maar begon toch een relatie’

We hebben allemaal weleens een crush gehad op een celebrity, maar voor sommige mensen wordt de crush een obsessie. Gimme Gimme Gimme, dacht Nederlandse ABBA-stalker Gert van der Graaf uit Steenwijksmoer toen hij de zangeres Agnetha Fältskog voor het eerst zag zingen. Zijn obsessie voor de ABBA-zangeres wordt nu onthuld in de documentaire Take A Chance op Prime Video. Maar wie is Van Der Graaf en wat deed hij precies?

Net zoals Van Der Graaf waren mensen na het Songfestival in 1974 in de ban van ABBA. Iedereen wilde erbij horen of met één van de leden een relatie hebben. Van Der Graaf was acht jaar oud toen hij zeker wist dat hij voor altijd bij Fältskog zou blijven. De obsessie ebde niet weg naarmate hij volwassen werd. Na Fältskogs ABBA-carrière en korte solocarrière trok ze zich terug naar een groot landgoed vlakbij Stockholm. Niet wetend dat de vorkheftruckchauffeur Van Der Graaf haar in het vizier hield. Naast dertig bezoeken aan de shows en honderden brieven gestuurd te hebben, reist hij in 1997 af naar Zweden. En nu komt de stalker wel erg dichtbij.

Hij verhuist naar een vakantiehuisje, 800 meter verwijderd van de ranch van Fältskog. Hij bleef brieven sturen naar de Zweedse zangeres. Nou, hard work pays off. Er zijn verschillende verhalen over hoe de twee elkaar precies ontmoet hebben. In het ene verhaal kwamen ze elkaar tegen op een lange wandeling, waar Fältskog haar honden aan het uitlaten was. Toeval of niet. In het andere verhaal kreeg Van Der Graaf een klein ongeluk met de auto. De ABBA-zangeres ging bij hem langs om te vragen of alles goed ging. Het klinkt als een romantisch verhaal en de superster en superfan kregen een relatie en hielden het twee jaar met elkaar vol.

ABBA-stalker stond plots voor haar deur

Het was een grote shock voor iedereen. Het was dus toch mogelijk om een relatie te krijgen met een bekende ABBA-zangeres, terwijl je zelf niet echt in dat rijtje past. De zangeres waardeerde de liefdesbrieven en volgens de moeder van Van Der Graaf waren ze smoorverliefd. Toch koos Fältskog ervoor om de relatie geheim te houden voor de buitenwereld. En uiteindelijk, na twee jaar, verbrak ze de relatie, tot grote afschuw van Van Der Graaf. Ze stonden vervolgens tegenover elkaar in een rechtszaak. In het boek The Girl With The Golden Hair citeert auteur Daniel Ward Fältskog tijdens een rechtszitting: „Hij drong zo aan, het was zo’n extreme hofmakerij, dat ik op een gegeven moment geen weerstand meer kon bieden. Ik wilde hem leren kennen. We begonnen een relatie, ondanks dat ik hem toen al een vreemd persoon vond.”

Een huis vol Fältskog

Na de relatie komt de stalker in Van Der Graaf duidelijker naar boven. Hij begint weer brieven te schrijven en komt langs bij haar huis. Op kerstavond 2001 ziet Fältskog het gezicht van Van Der Graaf plots voor haar keukenraam staan. Ze belt de politie en doet aangifte. Het moment dat de politie bij het huis arriveert, zien ze het choquerende gedrag van een echte stalker. De muren zijn volgeplakt met posters van de ABBA-zangeres en naast zijn kussen ligt ook een foto van haar. Hij krijgt een contactverbod van een jaar, maar hij blijft na dit jaar steeds opnieuw opduiken.

De documentaire is volgens de makers van groot belang. „Obsessie, fanatisme en stalkers kunnen voelen als een ‘ver van ons bed-show’, maar voor sommigen is het realiteit”, zegt regisseur Maria Thulin in een verklaring. „Volgens de Zweedse Nationale Raad voor Misdaadpreventie zijn honderdduizenden Zweedse vrouwen lastiggevallen of achtervolgd door stalkers. We vinden het belangrijk om daar aandacht aan te besteden.” In Take A Chance komen experts, psychologen, Van Der Graaf zelf en vrienden van de stalker aan het woord. Het geeft een kijkje achter de schermen van het huiveringwekkende verhaal over stalken.