3 tekenen dat je ‘bang bent om alleen te zijn’ in de liefde

De liefde blijft complex. Waar we hunkeren naar een liefdevolle relatie, nemen we niet altijd zozeer verkering om de juiste beweegredenen. Een bekende daarvan is omdat je bang bent om alleen te zijn. En aan deze signalen herken je of je gestuurd wordt door die angst.

Psycholoog Mark Travers kaart voor het Amerikaanse Psychology Today aan dat niet iedereen altijd zoekt naar een romantische verbinding. In de ‘haast’ om een partner te vinden, zien we sommige signalen over het hoofd. Waardoor we wellicht achteraf terugkijken op een relatie, en dus een ex, en denken: ‘Waarom heb ik de red flags gemist?’

3 tekenen relatie omdat je ‘bang bent om alleen te zijn’

Volgens Travers is het de kunst om zo’n relatie, waarbij je gedreven wordt door het ‘Niet alleen zijn’-mechanisme, op tijd te herkennen. De psycholoog stelt drie vragen, die volgens hem aantonen of je op het juiste pad van de liefde zit óf een eenzaam gevoel probeert op te vullen.

1.Kun je helemaal jezelf zijn?

Volgens Travers is het een duidelijk signaal dat een relatie vanuit de verkeerde redenen ontstaat, wanneer iemand niet zichzelf kan zijn. De angst om je partner kwijt te raken, zorgt ervoor dat je gaat ‘pleasen’ of zelfs verandert in gedrag of persoonlijkheid.

Hierbij ligt de focus namelijk bij het ‘behouden’ van je partner, in plaats van het genieten van de tijd die je samen doorbrengt. En zodra je je aanpast aan de verwachtingen van een ander, ga je voorbij aan je eigen wensen en behoeften. Waardoor je je ongelukkig kunt voelen of het idee krijgt dat je je eigen identiteit verliest. Volgens de psycholoog bestaat een gezonde relatie uit partners die zichzelf kunnen zijn en tegelijkertijd elkaar ondersteunen. Psycholoog Daniel S. Lobel is er overigens van overtuigd dat twee specifieke kenmerken essentieel zijn voor een stabiele relatie.

Travers deelt drie redenen waarom relaties verzuren:

Eén partner probeert het gedrag van de ander te beïnvloeden.

Eén partner gedraagt zich hulpeloos en heeft moeite om met moeilijke situaties om te gaan.

Eén partner gaat over de persoonlijke grenzen van de ander.

2. Kun je ook zonder je partner?

Dat je je gelukkig voelt met een geliefde, is juist alleen maar goed. Maar sommigen gebruiken het samenzijn om de angst om alleen te zijn weg te duwen. Voel je je leeg zonder jouw partner? Of denk je dat je zonder hem of haar niet gelukkig kunt zijn? En verwacht je dat jouw vriend of vriendin alle vrije tijd met je doorbrengt? Dan kan dat een indicatie zijn van je angst om deze persoon te verliezen, in plaats van dat je van die persoon houdt.

En hoe zit dat bij jullie in gezelschap? Het kan zijn dat je moeite hebt om je partner te ‘delen’, bijvoorbeeld met vrienden of familie. Dan kan dit wijzen op het feit dat je overdreven afhankelijk bent van je partner voor aandacht en geluk.

3. Word je snel jaloers?

Jaloezie is tot slot een graadmeter dat jouw relatie gedreven wordt door angst. Een beetje gepaste jaloezie kan geen kwaad. Maar intense jaloezie toont aan dat er wederom angst op de loer ligt. Controleren van iemands telefoon? Social media obsessief in de smiezen houden? En je partner niet een avondje uit laten gaan? Dat gedrag vertoont een mens, helaas niet vanuit intense liefde, maar vanuit onzekerheden en angsten.

Overigens sluit de psycholoog af met het advies dat haastige spoed, ook in relaties, zelden goed is. Heb je het gevoel dat je wanhopig een nieuwe partner nodig hebt? Dan is wellicht tijd om je eigen trauma’s en angsten onder ogen te komen.