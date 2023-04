Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaste riedel voor orgasme? Ons brein went snel aan seksgewoontes, maar doorbreek de sekssleur

Je kent het vast. Die ene specifieke manier van seks die jou het snelste en makkelijkste tot een hoogtepunt brengt. Even naar een website met veel naakt? Dat speeltje dat je graag gebruikt? Of een fantasie die goed werkt? We zijn geneigd om een vast riedeltje af te werken. En dat moet je nu volgens therapeut Martha Kauppi niet doen. Ons brein went er namelijk vrij snel aan.

Op de een of andere manier hebben we toch iets aan die seksadviezen. Dat is te zien aan de populariteit van de tips van Goedele Liekens én het feit dat ook jij op dit artikel hebt geklikt. Want als het over seks gaat, zijn we nooit uitgeleerd.

Seksgewoontes veranderen

Therapeut en auteur Martha Kauppi, die zich ontfermt over relatietherapie en seksuele kwesties, schrijft voor het Amerikaanse Psychology Today over onze seksgewoontes. En hoe we die, wat haar betreft, regelmatig moeten omgooien.

En daar zit een gedachte achter. Want volgens Kauppi werkt het in ons voordeel als we verschillende manieren creëren die ons tot een hoogtepunt kunnen brengen, in plaats van te kiezen de snelste route. Meer en verschillende manieren zullen je seksuele genot verrijken, of het nu alleen is of met een partner.

Sekssleur door zelfde seksuele routines naar snel hoogtepunt

Veel mensen kennen wel een vertrouwde, snelle en altijd succesvolle manier om tot een hoogtepunt te komen. Volgens de therapeut is het niet gek dat wij gewoontedieren kiezen voor datgene dat werkt. Volgens haar komt dat onder meer doordat we vanuit maatschappelijk oogpunt seks pas als ‘succesvolle’ seks zien als daar een orgasme plaatsvond én deze werd ‘gegeven’ door een partner. Dus, stelt Kauppi, zodra we begrijpen hoe we een partner een orgasme geven, blijven we die aanpak toepassen. Want het risico lopen dat dat orgasme er niet komt? Dat doen we liever niet.

Maar daar ligt de sekssleur op de loer. Volgens Kauppi moeten we niet onderschatten wat ons brein daarin doet. Kies je iedere keer dezelfde seksroutine? Dan went ons brein daaraan. Hoe vaker je dit toepast, hoe groter de gewenning. Hoe minder variatie, hoe moeilijker het wordt om op andere manieren tot een hoogtepunt te komen.

Tijd gunnen

Kies je steeds voor één of meerdere pornovideo’s? Terugkerende fantasie of dat specifieke speeltje? Dan zal het op de langere termijn moeilijker worden om zonder die middelen tot een orgasme te komen.

Volgens de therapeut is daar dus een oplossing voor. Verander de boel regelmatig. Gooi jouw seksgewoontes af en toe om en doorbreek de sekssleur. Wel waarschuwt Kauppi dat dit niet altijd betekent dat het de snelste en makkelijkste weg is. Je moet het dus wel wat tijd gunnen.

Verandering in soloseks

Mocht je overigens al in staat zijn om op verschillende manieren tot een hoog level van seksueel genot te komen? Goed bezig! Maar zorg er dus voor dat je alle mogelijke verschillende manieren en routines gebruikt. Kies niet steeds voor de makkelijkste manier.

Mocht je in een sekssleur zitten met een huidige partner? Dan is het raadzaam om te kijken op welke manier jij het makkelijkst, solo, een orgasme krijgt en hoe de seks met jouw partner eruit ziet. Probeer dan kleine veranderingen toe te passen waarin je zelfbevrediging meer inricht zoals partnerseks eruit zou kunnen zien.

Brein prikkelen

En verandering kan op ieder moment worden toepast. Opgewonden raken op de traditionele wijze? Geen probleem, maar verander hier en daar wat onderweg. De therapeut benadrukt dat tijd bij deze omwenteling nodig is, om het brein nieuwe impulsen te geven. Maar als dat brein nieuwe impulsen leert kennen… dan zijn er vele wegen die naar Rome leiden.