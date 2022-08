Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorkomen dat je op de verkeerde valt? ‘Je herkent het aan het uiterlijk’, deze types zijn er

Weer een mislukte date? Gestrande relatie? Of flop-scharrel? De liefde vinden is echt niet altijd even makkelijk, maar wist je dat we regelmatig op de verkeerde persoon vallen? Maar relatiedeskundige Monica Wardenaar stelt dat je jouw ideale partner kunt herkennen in een oogopslag, aan uiterlijk en gedrag.

Wardenaar schreef het boek Jij past echt bij mij, waarin ze haar aanpak feilloos omschrijft. Want volgens de relatiedeskundige zijn karakter, uiterlijke kenmerken en gedrag onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat betekent dat je aan de buitenkant kunt zien of iemand bij je past.

Ideale partner herkennen aan de hand van 2 types

We leggen je straks uit hoe dat precies werkt, maar eerst vroegen we de relatiedeskundige hoe zij deze geheime liefdesformule ontdekte. Wardenaar, die overigens ook relatieanalyses losliet op de koppels van Boer Zoekt Vrouw en vooraf kon bepalen welke kandidaten wel en niet bij elkaar pasten, legt uit dat ze in haar eigen relatie tegen bepaalde zaken aanliep. „Wij worstelden met een aantal issues. We hadden al verschillende dingen geprobeerd, maar we snapten niet waarom we strijd hadden. Toen kwamen we erachter dat we allebei eenzelfde soort type zijn.”

Volgens de relatiedeskundige heeft namelijk ieder mens twee types die bij elkaar passen. „Daarmee is de kans op een langdurige relatie het grootst.” Dit is iemand met hetzelfde type als jij, die dus veel gemeenschappelijke karaktereigenschappen heeft of een tegenpool, iemand die jou aanvult. Volgens Wardenaar ervaar je bij deze twee types de welbekende „klik”.

Tegenpolen trekken aan

Maar de relatiedeskundige benadrukt dat je volgens haar theorie in een oogopslag kunt zien welk type iemand is en of jullie een goede match zijn. Je ontdekt hoe je van het uiterlijk basiskaraktereigenschappen kunt afleiden. „Als je deze vaardigheid beheerst, kun je voorkomen dat je voor de verkeerde gaat.”

Wardenaar spreekt over dertien types. „Zeven klassieken en zes gecombineerden.” De types worden aangeduid met de planeten. In de afbeelding kun je zien welke voorbeelden er zijn van tegenpolen, die toch aantrekken. Dat zijn Venus en Mars, Maan en Saturnus en Jupiter en Mercurius.

Vallen op de verkeerde

Maar waarom vallen we dan dus blijkbaar vaak op de verkeerde persoon? Volgens Wardenaar bedenken we al vanaf ons achtste levensjaar wat we aantrekkelijk vinden en wat niet. Ze haalt een theorie aan van de bekende seksuoloog John Money. Die theorie claimt dat we ons ideale type baseren op omgevingsfactoren die we kennen. „De ogen van je moeder, de humor van je broer, de lengte van je vader. Daarmee maken we een plaatje van onze ideale partner. Die beschouwen we dan als ons type, maar dat wil niet zeggen dat dit type het best bij jouw karakter past. Dat is de reden dat je op de verkeerde valt.” Volgens de relatiedeskundige gaat daarbij om aangeleerde voorkeuren.

Maar dit kun je volgens Wardenaar dus voorkomen. „Eerst moet je bewust worden welke type je zelf bent en ondervinden welk mensentype de potentiële partner is. Daarna moet je pas kijken of je iemand aantrekkelijk vindt.” Volgens de relatiedeskundige houden we ons standvastig vast aan het ‘type’ dat we in ons hoofd hebben. „Daardoor sluiten we anderen uit.” Wardenaar benadrukt dat het gaat om een andere manier van kijken. „Daardoor vis je in een kleinere vijver en vergroot je de kans om liefde te vinden.”

Op zoek naar een ideale relatie in drie stappen

Stap 1.

Wat wil je in een relatie? Wat verwacht je van een partner en wat vind je belangrijk? „Sta ook stil bij de types waar je tot nu toe op viel en bekijk waarom die relaties niet werkten.”

Stap 2.

Ontdek welk type je zelf bent. „Dit doe je door naar je uiterlijk, gedrag en karaktereigenschappen te kijken.”

Stap 3.

Als je weet welk type je bent, wordt ook duidelijk welke twee types het beste bij jou passen. „Dan vraag je jezelf af wat je zoekt in een partner. Wil je bijvoorbeeld rust of avontuur? Want een relatie met je maximale aantrekking, oftewel jouw tegenpool (Maan – Saturnus), is een ander soort relatie dan eentje met hetzelfde type als jij zelf bent (Maan – Maan).”

De Types

Hieronder lees je over de verschillende types die er zijn. Wil je een uitgebreide toelichting van de uiterlijke en gedragskenmerken, dan kun je een blik werpen op de website van Wardenaar. Daar vind je alle types uitgebreid uitgelegd, met foto’s. Overigens is het ook mogelijk dat een je een combinatie van twee types bent. Dan ben je bijvoorbeeld een Maan-Venus. „ Dan heb je uiterlijke kenmerken en karaktertrekken van de Maan en van de Venus.” Wellicht vind jij op deze manier toch nog jouw ideale partner.

1. Maan

– Stille wateren hebben diepe gronden’

– Tenger lichaam en naar binnen gekeerde blik

– Fijngevoelig en rustig

2. Venus

-‘Ik hou van mensen en fysiek contact vind ik prettig’

– Een peerfiguur en zachte uitstraling

– Zorgzaam en maakt makkelijk contact

3. Mercurius

-‘Het charmante en stralende middelpunt, altijd op zoek naar de -spotlights’

– Klein, atletisch en stralende expressieve blik

– Charmant en vrolijk

4. Saturnus

-‘Het leven is te serieus om alleen plezier te maken’

– Lang en slank, met een serieuze uitstraling

– Verstandig en een zelfverzekerde houding

5. Mars

-‘Het leven is een strijd, het is belangrijk om te winnen’

– Compact en gespierd lichaam, met krachtige energieke uitstraling

– Gepassioneerd en avontuurlijk

6. Jupiter

– ‘Harmonie creëren en mensen met elkaar verbinden maakt me blij’

– Appelfiguur en warme, sympathieke uitstraling

– Levensgenieter en geduldig

7. Zon

-‘Ik hou van een sprookjeswereld met onbegrensde mogelijkheden’

– Klein, tenger en een expressieve uitstraling

– Charismatisch en speels