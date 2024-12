Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu al grote gevolgen van klimaatverandering op gezondheid: hitte in Nederland zorgt voor 250 doden per jaar extra

Hevigere hooikoortsklachten, een grotere kans op huidkanker en zelfs meer sterfgevallen per jaar. Klimaatverandering brengt ook voor de gezondheid van Nederlanders allerlei risico’s met zich mee. Dat constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die de bedreigingen in kaart heeft gebracht in een vandaag verschenen rapport.

„Er zijn nu al grote gevolgen voor de gezondheid te zien. Deze effecten zullen naar verwachting toenemen”, schrijft het RIVM in het rapport. Het onderzoek focust zich onder meer op de effecten van hitte, uv-straling en luchtkwaliteit op onze gezondheid. Ook zijn mentale gezondheidsgevolgen meegenomen in het onderzoek.

Meer onderzoek nodig

„Het blijkt mogelijk te zijn om aan te geven dát klimaatverandering de gezondheid verslechtert en op welke manier, maar de mate waarin dat gebeurt is nog niet op alle terreinen met zekerheid te zeggen”, aldus het RIVM. Volgens het instituut is meer onderzoek nodig om de impact van klimaatverandering beter in beeld te krijgen en goede adviezen te kunnen maken.

Het best onderbouwde effect van klimaatverandering op onze gezondheid is volgens het RIVM het aantal extra sterfgevallen door hogere temperaturen. Gemiddeld ging het in de afgelopen drie decennia om 250 extra sterfgevallen per jaar. „Doordat de aarde opwarmt, zijn er meer warme dagen per jaar en komen er meer hittegolven voor, die langer duren en heter zijn. Hierdoor sterven meer mensen dan normaal”, leggen de onderzoekers uit.

Indirecte effecten van klimaatverandering

Maar klimaatverandering heeft ook meer indirecte effecten op de gezondheid van mensen. Zo maakt de legionellabacterie nu meer mensen ziek dan enkele decennia geleden, stelt het RIVM. Dat komt doordat de bacterie zich meer verspreidt in het huidige klimaat: hij groeit in opgewarmd water. Ook de kans om de ziekte van Lyme op te lopen neemt toe, doordat de teken die de lymebacterie verspreiden een groter deel van het jaar actief zijn geworden.

Ook op de mentale gezondheid heeft klimaatverandering effect, zeggen de onderzoekers. Dat komt onder meer door de dreiging die ervan uitgaat en ervaringen met extreem weer.

