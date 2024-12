Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pas op voor websites die goedkope vliegtickets beloven, waarschuwt de Consumentenbond

Het kan verleidelijk zijn om je vliegtickets te boeken bij een externe website die goedkope prijzen belooft, in plaats van bij de maatschappij zelf. Maar wie dat doet, komt vaak bedrogen uit, waarschuwt de Consumentenbond. Zulke websites zouden vaak torenhoge prijzen voor bagage en stoelverzekeringen rekenen. Daardoor ben je aan het eind van de rit alsnog meer kwijt.

Ook geven deze sites vaak geen compleet aanbod en verstoppen ze extra kosten, stelt de belangenorganisatie voor consumenten na eigen onderzoek. Volgens de Consumentenbond is het slimmer om vliegtickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij te kopen.

Extra kosten bij websites met ‘goedkope’ vliegtickets

Voor het onderzoek bekeek de Consumentenbond de prijzen voor vliegtickets op elf populaire ticketwebsites: Booking.com, CheapTickets.nl, eDreams, eSky, Expedia, Gotogate, Kiwi, Opodo, Tix.nl, Trip.com en Vliegwinkel.

Daaruit kwam naar voren dat deze sites tot vier keer zoveel vroegen voor bagage en stoelreserveringen als luchtvaartmaatschappijen. Ook werden verplichte boekingskosten soms pas heel laat in het boekingsproces zichtbaar. Dat ging om bedragen tot 63 euro per persoon.

Misleidende trucjes

Het viel de Consumentenbond ook op dat de sites in hun vergelijking regelmatig goedkopere vluchten van maatschappijen als easyJet, KLM of Ryanair niet meenamen. Ook boden de sites soms onzindiensten aan.

Zo biedt eSky online inchecken aan voor 7 euro aan, terwijl dat gratis is bij elke luchtvaartmaatschappij. Booking.com maakt het bont met een pakket van 97 euro voor het wijzigen en annuleren zonder servicekosten, ook bij vluchten die helemaal niet te wijzigen of annuleren zijn.

Booking.com en Gotogate laten volgens de belangenorganisatie voor consumenten van sommige luchtvaartmaatschappijen niet kloppende vliegtuigplattegronden zien. Je denkt dat je betaalt voor een stoel bij een nooduitgang met extra beenruimte, maar je krijgt een van de krapste stoelen aan boord.

✈️ Booking.com eerder op het matje geroepen Het is niet de eerste keer dat de Consumentenbond Booking op de vingers tikt. Eerder dit jaar zei de belangenorganisatie dat het boekingsplatform schermt met nepkortingen, onvolledige prijzen laat zien en consumenten onder druk zet door schaarste te suggereren die er niet is. Ook agoda.com (onderdeel van Booking) zou van dezelfde trucjes gebruikmaken. In 2020 werden Booking.com en concurrent Expedia al op de vingers getikt door de Europese Commissie en nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), door verboden manipulatietechnieken en nepkortingen. Booking.com beloofde toen beterschap.

‘Nog erger dan in 2022’

Volgens Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar is de situatie nog erger dan tijdens het vorige onderzoek van de bond in 2022. „Op het eerste gezicht lijken de prijzen van vliegticketwebsites redelijk. Maar vervolgens brengen ze enorm hoge kosten in rekening voor optionele diensten. En het is nog erger dan bij ons vorige onderzoek in 2022. Helaas reageren de bedrijven achter deze sites vaak niet op onze verzoeken. Daarom raden we consumenten nog een keer aan: boek rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij.”

Wat kun je naast direct bij een vliegtuigmaatschappij boeken doen om goedkope tickets te boeken? Daar schreef Metro eerder al over. Kies bijvoorbeeld voor flexibele data, maak gebruik van slimme tools als ITA Matrix, vlieg vanaf een ander vliegveld dan Schiphol en vlieg op goedkope vliegdagen.

Reacties