Restaurants in Rome sluiten ‘carbonarapact’ tegen prijsstijging: ‘Dure carbonara misdaad tegen maag’

Restaurants in Rome hebben onderling een bijzondere afspraak gemaakt om te voorkomen dat de prijzen van een van de bekendste Italiaanse gerechten, pasta carbonara, de pan uit rijzen. Consumerismo, een organisatie die zich inzet voor consumentenrechten, roept restaurants op om zich aan te sluiten bij het zogenoemde ‘carbonarapact’.

Romeinse restaurants die zich bij bij dit pact aansluiten, spreken met elkaar af om de prijs van een bord pasta carbonara vast te leggen tussen de 12 en 14 euro.

Het ‘Jubeljaar van Hoop’

Het ‘carbonarapact’ is een reactie op de vrees voor hard stijgende prijzen in de horeca. Dat hiervoor gevreesd wordt in Rome komt omdat het volgend jaar het ‘Jubeljaar van Hoop’ is. Dat is een speciaal katholiek jaar dat eens per 25 jaar wordt gevierd. Gedurende dit jaar trekken pelgrims massaal naar Rome. Naar verwachting komen er volgend jaar zo’n 35 miljoen pelgrims naar Rome.

En zo’n grote stroom van toeristen drijft de prijzen in de horeca vaak behoorlijk op. Consumentenorganisaties zijn dan ook bezorgd dat de prijsstijgingen flink uit de hand zullen lopen als er geen prijsplafond komt, met als gevolg dat lokale Italianen niet meer buiten de deur kunnen eten.

Te dure carbonara is een ‘misdaad’

Luigi Gabriele, de voorzitter van de consumentenvereniging Consumerismo, bedacht daarom het carbonarapact. Volgens hem is een prijsplafond hard nodig. „Wie een te dure pasta carbonara verkoopt die niet eens lekker smaakt, pleegt een misdaad tegen de maag én de economie”, zegt hij tegen de Britse krant The Times.

Restaurants die meedoen aan het carbonarapact, krijgen een speciale sticker die ze op hun raam kunnen plakken. Op die manier maken ze aan gasten kenbaar dat ze eerlijke prijzen hanteren.

Ook hoopt Gabriele dat het carbonarapact goed uitpakt voor toeristen, die zich volgens hem vaak opgelicht voelen door de hoge prijzen in Rome. „We willen af van het imago dat restaurants in Rome er op uit zijn om toeristen op te lichten.”

