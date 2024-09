Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

New York neemt nieuwe maatregel tegen overlast door ratten: anticonceptie

Al jarenlang wordt de Amerikaanse stad New York geteisterd door een rattenplaag. Maar hoe dat tegen te gaan? Na pogingen met vallen en vergif wordt er een nieuwe strategie ingezet: anticonceptie.

De gemeenteraad van het metropool heeft proefprogramma’s goedgekeurd om anticonceptiemiddelen voor ratten in te zetten. Het is een nieuwe poging om hun snel groeiende populatie in te dammen.

Voortplanting ratten inperken

In de komende maanden zullen de proefprogramma’s beginnen die gebruik maken van ContraPest, een soort anticonceptiemiddel voor knaagdieren, dat in speciale doosjes wordt gedaan om ratten aan te moedigen het in te nemen, meldt The Guardian, en daarmee de voortplanting van de knaagdieren in te perken.

„Tijdens de maandelijkse inspecties van de gebieden waar het proefprogramma wordt uitgevoerd, zal het departement de hoeveelheid anticonceptiemiddel voor ratten in elke verpakking bijhouden”, aldus het lokale wetsvoorstel.

Probleem in de stad

Het rattenprobleem van New York is wereldwijd bekend. Het heeft zelfs een toeristische mini-industrie in het leven geroepen met mensen die rondleidingen door ratten aanbieden nadat ze op sociale media bekend waren geworden door het posten van video’s van stadsratten die door de straten en metro’s zwermden.

Vorig jaar benoemde New York zijn eigen ‘rattentsaar’. Dat werd Kathleen Corradi, die de opdracht kreeg om greep te krijgen op wat „publieke vijand nummer één” werd genoemd. Maar New Yorkers hebben ook een beroemde zwak voor de ratten met wie ze de stad delen.

Pizzarat

Eén van de meest bekende iconen van de stad is de ‘pizzarat’, vernoemd naar een video van een vastberaden rat die een stuk pizza van een metrotrap naar beneden sleept.

