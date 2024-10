Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Te maken met voordringers tijdens het boarden van een vliegtuig? Deze maatregel pakt het aan

Sta je braaf in de rij om het vliegtuig naar je bestemming te boarden, heb je opeens te maken met een voordringer. Erg vervelend, vindt ook een luchtvaartmaatschappij. Daarom hebben zij daar nu iets op bedacht.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines test een nieuw soort technologie om voordringers te spotten.

Voordringen tijdens boarden vliegtuig

Meestal roepen luchtvaartmaatschappijen eersteklaspassagiers vóór economy class-passagiers op om als eerste aan boord te gaan. Zelfs als er geen eersteklasstoelen in het vliegtuig zijn, plaatsen luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair of EasyJet mensen met priority boarding als eerste.

Maar je zult zien dat sommige mensen hun geluk proberen te beproeven en aan boord gaan met een groep waar ze niet toe behoren en daarmee zich eerder kunnen installeren en de bagagevakken kunnen claimen.

Sta je in de juiste rij?

En dat is waar de software van American Airlaines om de hoek komt kijken. Als passagiers hun boarding pass scannen bij de gate, detecteert het of ze in de verkeerde rij staan en klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat ze opzij moeten stappen en op hun beurt moeten wachten. Het is aan de persoon die de gate bemand om te beslissen of ze ze doorlaten, of erop aandringen dat ze aan de kant moeten wachten tot de groep met voorrang eerst aan boord is gegaan.

American Airlines zegt over de test: „De nieuwe technologie is ontworpen om ervoor te zorgen dat klanten gemakkelijk kunnen profiteren van de voordelen van het instappen met prioriteit. Het helpt de instapervaring te verbeteren door ons team meer inzicht te geven in de voortgang van het instappen.”

Tests met het systeem

American Airlines is momenteel bezig met het testen van het systeem op twee Amerikaanse luchthavens: Albuquerque in New Mexico en Tucson in Arizona, waar de feedback tot dusver overwegend positief is, meldt Metro UK. Ook zou het systeem het boardingproces niet hebben vertraagd.





