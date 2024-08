Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schiphol gaat miljarden steken in vliegveld om ‘algehele tevredenheid’ omhoog te krikken

Schiphol gaat de komende vijf jaar 6 miljard euro investeren in de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening. Naar eigen zeggen is dit de grootste investering ooit voor de luchthaven. Volgens Schiphol is het nodig omdat „de algehele tevredenheid onder passagiers niet op het gewenste niveau” is.

„Goede infrastructuur is het fundament van onze dienstverlening aan passagiers, maar het is op dit moment verre van wat we als kwaliteitsluchthaven in Nederland willen bieden”, stelt topman Pieter van Oord in het halfjaarbericht.

Schiphol kampte na de coronacrisis met grote verstoringen door drukte en een personeelstekort, maar de mei- en zomervakantie van dit jaar liepen volgens de luchthaven weer „soepel”. Toch is Schiphol niet helemaal tevreden, omdat de service aan passagiers minder goed was dan gewenst.

Pier C

Schiphol investeert het geld onder meer in pier C, de bagagekelder, klimaatinstallaties en taxibanen. Zo wil de luchthaven de infrastructuur verbeteren en de faciliteiten voor passagiers en medewerkers vernieuwen. Vorig jaar kondigde Schiphol voor een deel van deze projecten al investeringen aan van 3 miljard euro tot 2027, maar die worden nu dus uitgebreid.

Volgens financieel directeur Robert Carsouw zijn de investeringen ook nodig om Schiphol financieel gezonder te maken, ondanks een winst over het eerste halfjaar van 224 miljoen euro tegenover 15 miljoen een jaar eerder.

Havengelden

„Hoewel het bemoedigend is om te zien dat onze financiële resultaten verbeteren, zijn onze algehele financiële prestaties nog niet naar onze tevredenheid. Het realiseren van onze ambities vereist een aanzienlijke toename en versnelling van onze operationele kasstromen, zonder de focus op onze concurrentiepositie te verliezen”, aldus Carsouw.

De luchtvaartmaatschappijen vreesden eerder al voor de begin dit jaar aangekondigde investeringen van Schiphol te moeten opdraaien. Ook nu lijken de kosten, in ieder geval deels, te worden opgehaald met een nieuwe verhoging van de havengelden. Maatschappijen waren het er na de coronacrisis niet mee eens dat zij de gestegen kosten moesten betalen en stapten naar de rechter, maar die oordeelde eerder dit jaar dat Schiphol geen onredelijke tarieven vraagt.

