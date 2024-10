Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie gaan tijdens herfstvakantie weer populairder en dat komt hierdoor

De herfstvakantie komt eraan en Nederlanders gebruiken die vakantie weer vaker om de zon op te zoeken. De populariteit van de herfstvakantie is ten opzichte van vorig jaar (plus 5 procent) iets harder gegroeid dan tijdens de rest van 2024 (plus 4 procent), meldt reisbranchevereniging ANVR.

Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren door, al blijven Nederlanders dit jaar nog iets vaker thuis dan voor de coronapandemie.

Beste jaar sinds coronapandemie

De reissector is bezig aan het beste jaar sinds de coronapandemie, maar een kleine achterstand vergeleken met 2019 is er nog wel. „Door de inflatie van de afgelopen jaren worden er al wel recordomzetten geboekt, maar van Schiphol en onze leden horen we dat het aantal reizigers nog iets achterblijft”, aldus ANVR-directeur Frank Radstake.

Voor de komende herfstvakantie, die voor de regio Zuid volgende week begint en voor Noord en Midden een week later, zijn volgens de reisbranche opnieuw Griekenland, Turkije, Portugal en Spanje populair. „We horen weleens dat mensen een reis naar het Middellandse Zeegebied bewaren voor het voor- en najaar en dan in de zomer kiezen voor een qua klimaat mildere bestemming”, zegt Radstake.

💶 Hoeveel betalen Nederlanders gemiddeld voor een reis tijdens de herfstvakantie? Metro berichtte eerder over de analyse die review- en boekingssite Zoover maakte van het zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantieganger. Daaruit blijkt dat de gemiddelde reissom die vakantiegangers betalen deze herfstvakantie is gestegen: van 2186 euro naar 2317 euro per boeking, een stijging van 6 procent.

Herfstvakantie als extra vakantiemoment

Het beeld van zowel ANVR als reisorganisaties Sunweb en TUI is niet dat Nederlanders de herfstvakantie verkiezen boven bijvoorbeeld de zomervakantie om erop uit te trekken. De groei lijkt simpelweg te komen doordat mensen voor een extra vakantiemoment kiezen. „Nu mensen wat gewend zijn aan de inflatie, blijkt weer hoe reislustig Nederlanders zijn”, zegt Radstake.

„Veel mensen ervaren de herfst als een perfecte balans: na de intensere zomerse temperaturen kiezen zij voor het comfortabele klimaat van de nazomer”, verklaart een woordvoerster van Sunweb de populariteit van het Middellandse Zeegebied. Bij de reisorganisatie zijn tot nu toe 15 procent meer herfstvakanties geboekt dan vorig jaar, na ook al een groei in de zomer.

Meer boekingen

Ook bij TUI en Corendon werd meer geboekt. „De tweede week van de herfstvakantie is nagenoeg uitverkocht”, laat een TUI-woordvoerster weten. Heb je een vakantie op de planning staan? Metro geeft graag tips, bijvoorbeeld over wat je nooit moet vergeten te controleren bij het instappen van een vliegtuig of waarom je de shampoo uit het hotel beter kunt laten staan.

