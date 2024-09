Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar gaan Nederlanders heen in de herfstvakantie en hoeveel betalen ze gemiddeld?

De zomervakantie ligt nog maar net achter ons, maar veel Nederlanders blijken alweer druk bezig te zijn met de volgende vakantie. Waar gaan we naartoe in de herfstvakantie en wat leggen we daar gemiddeld voor neer?

Review- en boekingssite Zoover maakte een analyse van het zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantieganger.

Turkije het populairste vakantieland deze herfstvakantie

Nederlanders hebben ogenschijnlijk vooral zin om in de herfstvakantie nog even het zonnetje mee te pakken voordat de winter ons land betrekt. Turkije is met 42 procent van de boekingen verreweg het populairst, gevolgd door Spanje (22 procent). Egypte is met een aandeel van 19 procent Griekenland (9 procent) voorbijgestreefd.

„Dat is te verklaren omdat de herfstvakantie dit jaar laat valt, pas eind oktober. Dan heb je in Griekenland of Noord-Spanje niet altijd de garantie op zon, maar in landen als Turkije en Egypte nog wel”, legt Reinoud Koot van Zoover uit.

Koot ziet ook dat Nederlanders kiezen voor zonbestemmingen op (relatief) korte afstand. Bij intercontinentale winterzonbestemmingen, zoals Mexico, blijven de boekingen achter, terwijl landen als Tunesië, Cyprus en Marokko meer in trek zijn dan in 2023.

Het populairste vakantieland onder Nederlanders afgelopen zomer was zoals vanouds Frankrijk, gevolgd door een vakantie in eigen land. Bij de vliegvakanties was Spanje veruit het populairst. Hier koos 35 procent van de boekers voor, tegenover 30 procent vorig jaar. Zonbestemmingen als Turkije (22 procent), Griekenland (16 procent) en Italië (14 procent) zagen hun aandeel afnemen.

Grote golf komt er nog aan

Opvallend is dat de meeste Nederlanders hun zomervakantie last minute boekten. Dat houdt in: zes weken of korter voor vertrek. Mogelijk zijn dit nog naweeën van de coronacrisis, toen veel vroeg geboekte reizen werden geannuleerd.

Deze trend zet zich ook voort bij de boekingen voor de herfstvakantie. ,,Dat betekent dat de grote golf er nog aankomt”, zegt Koot.

Gemiddelde reissom

De gemiddelde reissom die vakantiegangers betalen, stijgt deze herfstvakantie van 2186 naar 2317 euro per boeking, een stijging van 6 procent.

Tijdens de zomervakantie, in het dure hoogseizoen, bedroeg de gemiddelde reissom 3261 euro per boeking, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de 3094 euro over heel 2023. Toch werden deze zomer 4 procent meer vliegvakanties geboekt dan vorig jaar. „Vorig jaar hadden we nog wat na-ijleffecten van corona. Ik zie dit jaar weer als een normaal hoogseizoen”, zegt Koot.

Populairste vliegveld

Komende herfstvakantie verkiezen reizigers Düsseldorf (32 procent) boven Schiphol (25 procent) als luchthaven om op te stappen. „Vliegen vanaf Duitse luchthavens is per reis een paar honderd euro goedkoper. Voor gezinnen is dat reden om twee of drie uur naar Duitsland te rijden”, verklaart Koot.

Deze zomer ging Schiphol wel aan kop. Vorig jaar hadden de hoge prijzen en de problemen met veiligheidscontroles en bagageafhandeling reizigers nog naar andere luchthavens verdreven.

35 procent van de vakantiegangers koos voor Amsterdam (vorig jaar 27 procent), terwijl 32 procent koos voor Düsseldorf (vorig jaar 45 procent). „Schiphol had zijn zaken deze zomer goed voor elkaar, dus dat was fijn voor de klant”, zegt Koot.

Reacties