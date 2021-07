Je hoeft niet meer in quarantaine als je naar Engeland gaat (mits gevaccineerd)

Goed nieuws voor mensen die een vakantie naar Engeland hebben staan én gevaccineerd zijn. Je hoeft niet meer in quarantaine als je aankomt in Engeland. Op 2 augustus vervalt de quarantaineplicht, heeft de Britse regering besloten. Ook voor reizigers uit de Verenigde Staten die volledig gevaccineerd zijn, geldt dat.

Reizigers moeten zich voor vertrek nog wel laten testen op het coronavirus. Die test mag maximaal drie dagen oud zijn. Op de tweede dag van het bezoek aan Engeland moet opnieuw getest worden. Testafspraken moeten voor vertrek worden gemaakt. De kosten zijn voor de reiziger. Verder moet er voor aankomst een digitaal inreisformulier worden ingevuld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen quarantaineplicht meer voor volledig gevaccineerde personen die vanaf 2 augustus afreizen naar Engeland. Belangrijk voor veel families die zo deze zomer nog herenigd kunnen worden. pic.twitter.com/fbgn081NWp — Joris Vaesen (@jorisvaesen) July 28, 2021

Quarantaineplicht afgeschaft voor gevaccineerde toeristen

In Engeland gebruiken ze een zogeheten ‘stoplichtsysteem’ voor reizen van en naar het buitenland. Op dit moment zijn de VS en veel EU-landen geeloranje gekleurd. Wanneer een land zo’n kleur heeft, moeten reizigers uit dat land tien dagen in quarantaine. Dat geldt voor Britten die in een van die landen op vakantie zijn geweest, maar ook voor inwoners van die landen die vakantie willen vieren in Engeland.

Het besluit van de regering van premier Boris Johnson geldt niet voor het hele Verenigd Koninkrijk, alleen voor Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland zullen echter waarschijnlijk ook overgaan tot een versoepeling van het reisbeleid. Zij zijn wel vrij om af te wijken van wat er in Londen is besloten. In Engeland zijn vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven. De eerste nacht dat dat zo was, hebben de Britten flink gefeest.

Gevaccineerde Franse leerlingen hoeven niet in quarantaine

In Frankrijk zijn ook wat veranderingen doorgevoerd. Die slaan echter niet op reizigers en toeristen, maar op schoolkinderen. Gevaccineerde leerlingen van Franse middelbare scholen hoeven namelijk niet meer in quarantaine als een klasgenoot is besmet met het coronavirus. Kinderen die niet gevaccineerd zijn, moeten zeven dagen thuisblijven en thuisonderwijs volgen.

In Frankrijk worden alleen kinderen van 12 jaar of ouder gevaccineerd, dus voor de basisscholen blijven de regels hetzelfde. De gehele klas moet dan thuisblijven als er een besmetting opduikt.

„Het openhouden van de scholen en het waarborgen van ieders veiligheid is een essentieel punt”, schrijft de Franse onderwijsminister Jean-Michel Blanquer op Twitter. Hij hoopt dat het aangepaste beleid voor het nieuwe schooljaar ertoe zal leiden dat meer jongeren zich laten vaccineren. Een op de twee Fransen is momenteel volledig ingeënt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.