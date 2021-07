Homoseksuele mannen zouden ivf-behandeling vergoed moeten krijgen

Homoseksuele mannen moeten een ivf-behandeling vergoed krijgen. Dat is het oordeel van de rechtbank in Arnhem van vandaag. Twee mannen, die samen een kind krijgen, moeten nu nog de kosten van een ivf-behandeling zelf betalen. Homoseksuele mannen kunnen de uitgaven voor een draagmoeder niet aftrekken van hun inkomstenbelasting.

Volgens de rechtbank in Arnhem is dat discriminatie. Ook willen zij dat de Tweede Kamer opnieuw gaat kijken naar regels voor homostellen.

140.000 euro voor een ivf-behandeling

Aan een ivf-behandeling hangt een groot prijskaartje. Zo ook voor een homostel uit Gelderland, dat de zaak aanspande. Het kostte het stel in totaal 167.000 dollar, omgerekend ongeveer 140.000 euro, om een ivf-behandeling aan te gaan. In 2016 reisden ze ervoor naar de Verenigde Staten, waar zij een draagmoeder voor hun kind konden vinden. Met succes: hun dochter werd op 10 januari 2018 geboren.

Toen de biologische vader van het kind 38.077 euro probeerde af te trekken van zijn kosten in de jaarlijkse inkomstenbelasting, wees de Belastingdienst zijn aanvraag af. De reden? Het koppel wordt niet gezien als onvruchtbaar, ziek of invalide.

Discriminatie tegenover homoseksuele mannen

Aangezien twee mannen nooit op natuurlijke wijze een kind samen kunnen krijgen, is er geen relevant verschil met een vrouw, die vanwege onvruchtbaarheid een ivf-behandeling aangaat, aldus de rechtbank in Arnhem. Een vrouw kan zulke medische kosten wel aftrekken van de behandeling, maar een man niet. Daarom is er sprake van discriminatie.

De rechtbank kan op dit moment niets voor de twee mannen betekenen, omdat de wet daar nu geen ruimte voor biedt.

Wederom confrontatie met discriminatie

Het is al langer bekend dat homoseksuelen met discriminatie kampen als het gaat om het krijgen van kinderen. In 2015 liepen er twee zaken tegen het VU medisch centrum en de Geertgenkliniek, toen een homostel met de hulp van twee vriendinnen gebruik wilde maken van een ivf-behandeling. De eicel van de ene vriendin zou bevrucht moeten worden met het zaad van één van de vaders. Vervolgens zou het embryo geplaatst worden in de baarmoeder van de andere vriendin, zo luidde het plan. Om dit mogelijk te maken, werd zowel het VUmc als de Geertgenkliniek gevraagd om hulp. Zij weigerden.

Het VUmc liet in 2017 horen dat zij de mogelijkheden zouden herbekijken voor draagmoederschap. Door de strenge criteria in Nederland, komen homoseksuele mannen én vrouwen hier bijna niet aan een baby. Daarom halen de meeste homoseksuelen een kindje van een draagmoeder uit het buitenland.

Volgens Het Parool is internationale adoptie bijna onmogelijk. Daarom zoeken homostellen naar alternatieven, waaronder co-­ouderschap met een lesbisch stel of ­bij een alleenstaande vrouw, maar ook draagmoederschap is populair.