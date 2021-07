Fransen demonstreren tegen ‘voorrang voor gevaccineerden’

Veel Fransen zijn zaterdag voor de derde keer op een rij de straat op gegaan om te demonstreren, zo meldt de NOS. Ze zijn veelal tegen het coronavaccin of tegen de nieuwe vaccinatiewet.

Frankrijk wil een nieuwe vaccinatiewet invoeren. Het aantal coronabesmettingen in het land loopt erg snel op en ook de R-waarde ziet er niet goed uit. Om de opmars van het coronavirus en de deltavariant af te remmen wil de regering dat meer mensen zich gaan laten vaccineren. Momenteel is ongeveer de helft van de Franse bevolking volledig gevaccineerd en dat is niet genoeg volgens de overheid.

Gedwongen vaccinatie zorgpersoneel

De nieuwe vaccinatiewet zorgt ervoor dat volledig gevaccineerde mensen voorrang krijgen. Zo mogen zij wel naar restaurants, cafés en andere plekken waar veel mensen zijn. Mensen die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, mogen dit pas als zij een recent testbewijs hebben.

Deze nieuwe wet heet ook wel ‘voorrang voor gevaccineerden’ en geldt al voor vakantiegangers en andere reizigers. Als je volledig gevaccineerd bent, mag je Frankrijk gewoon in ook als je uit een land komt dat op rood staat. Volgens de Franse premier Jean Castex is dat gebaseerd op een logische redenering. „Als je gevaccineerd bent, loop je geen risico meer om ziek te worden.”

Naast de maatregelen voor ‘de gewone mens’ staat er in de nieuwe vaccinatiewet ook een maatregel voor het zorgpersoneel. Zij wordt namelijk verplicht om zich te laten vaccineren. Als je ervoor kiest om je als zorgmedewerker niet in te laten enten, kan dit betekenen dat je ontslagen kunt worden.

Steun voor omstreden vaccinatiewet

De omstreden wet wordt volgens een recente peiling wel gesteund door het overgrote deel van de Franse bevolking. Zo zou twee derde van de Fransen achter de nieuwe vaccinatiewet staan. Daarnaast is de wet vorige week al aangenomen in de Franse Tweede Kamer, zo meldt de NOS. De Eerste Kamer stemde ook in met de wet, maar wil wel een aantal wijzigingen doorvoeren. Over deze aanpassingen wordt nu gedebatteerd.

De mensen die het niet eens zijn met de nieuwe wet zijn in grote steden als Parijs, Nantes, Toulouse, Marseille en Montpellier de straat opgegaan. Daar kwamen ze veelal in aanraking met de politie. Op sommige plekken moesten agenten traangas inzetten. ‘Ongevaccineerden zijn egoïstisch en onverantwoordelijk’ Tijdens een werkbezoek aan Polynesië sprak de Franse president Emmanuel Macron zich nog uit over de kwestie. Volgens hem zijn mensen zie zich niet laten vaccineren ‘egoïstisch en onverantwoordelijk’. „Als u morgen uw vader of moeder besmet, zijn zij het slachtoffer van de vrijheid die u opeist. Terwijl er iets bestaat om uzelf en anderen te beschermen. Vrijheid zonder verplichtingen jegens anderen bestaat niet. Vrijheid komt met wederzijdse plichten.” Vreselijk: Nederlandse man (75) stikt in stukje vlees op terras in Frankrijk Mogelijk beperkingen voor ongevaccineerde Duitsers