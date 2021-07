Nederlanders boeken massaal vakantie naar de zon na gewijzigd reisbeleid

Reisbureaus zien de boekingen binnenstromen nu het demissionaire kabinet het reisbeleid heeft aangepast. Europese landen die eerder nog ‘oranje’ kleurden, hebben vanaf vandaag een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies. Het leidt ertoe dat Nederlanders massaal een lastminute-vakantie naar een Europese zonbestemming boeken.

Touroperator Sunweb spreekt over „de beste dag in ongeveer een maand tijd”. Met name Spanje is populair bij consumenten. Die boeken zowel vakanties naar het vasteland als de Balearen en de Canarische Eilanden. Niet-noodzakelijke reizen naar Spanje werden vóór vandaag nog afgeraden vanwege het hoge aantal besmettingen daar.

Behalve naar Spanje, krijgt Sunweb ook meer boekingen voor Griekenland binnen. „De meeste vakantiegangers hebben een vakantie geboekt met vertrek in augustus. Ook de maanden september en oktober scoren goed nu de hele Europese Unie code geel heeft”, zegt een woordvoerster van Sunweb tegen ANP. Volgens haar zijn er bovendien „opvallend meer boekingen” binnengekomen voor zonbestemmingen in de winter.

TUI en Corendon zien ook stijgende lijn in boekingen

Andere reisorganisaties, zoals TUI en Corendon, zien ook een stijgende lijn in het aantal boekingen. Het gaat dan vooral om reizen naar zonbestemmingen voor de maand augustus. „Met name de Canarische Eilanden zijn in trek. Maar we merken eigenlijk over de gehele lijn dat er meer wordt geboekt. Dus ook bestemmingen die al op ‘geel’ stonden, zoals Griekenland”, aldus een woordvoerder van TUI tegen Metro.

Dat ook die landen beter ‘scoren’ komt volgens de woordvoerder omdat het nieuwe reisbeleid de reiziger meer duidelijkheid en vertrouwen geeft. Was het eerst iedere week maar afwachten wat voor reisadvies ieder afzonderlijk vakantieland kreeg, nu is dat niet meer aan de orde. „Door deze duidelijkheid is er meer vertrouwen om een reis te boeken.”

Tegen NU.nl zegt Corendon-baas Steven van der Heijden dat er „een vrij spectaculaire run op lastminutevakanties” is ontstaan. De run op vakanties zal volgens hem overigens niet leiden tot hogere prijzen. Er is nog lang geen sprake van schaarste waardoor het prijsniveau redelijk blijft, zo verzekert hij.

Alle landen binnen de EU op ‘geel’ of ‘groen’

Rutte en De Jonge maakten gisteren op een persconferentie melding van de verandering in het reisbeleid. Daardoor staan momenteel alle landen binnen de Europese Unie op ‘geel’ of ‘groen’. Mensen die in een EU-land zijn geweest, zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan. Alleen als in landen een nieuwe, besmettelijke variant van het coronavirus opduikt kunnen ze alsnog op oranje worden gezet. Dan kan ook een quarantaine verplicht worden.

Overigens kan het wel zo zijn dat EU-landen zelf nog extra maatregelen nemen voor reizigers uit Nederland. Het demissionaire kabinet wijst dan ook nog steeds op de website wijsopreis.nl, waar de maatregelen per land staan aangegeven.

Terugkeer van vakantie of reis wordt wél strenger

Nederlanders moeten vanaf 8 augustus wel een coronabewijs laten zien als ze vanuit een ander EU-land terugkomen. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. In sommige landen is dat al verplicht. Metro zette eerder vandaag op een rijtje hoeveel een coronatest in populaire vakantielanden kost.

De regel geldt voor mensen van 12 jaar en ouder en is bedoeld „om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis genomen wordt”.



