Testen voor terugkeer van je reis? Zoveel kost een coronatest in populaire vakantielanden

Als je op vakantie gaat, moet je vaak een PCR- of sneltest laten doen. Nu vergoedt de overheid die kosten nog, maar dat blijft niet altijd zo. Daarbij was een coronatest bij terugkeer niet altijd noodzakelijk. Vanaf 8 augustus komt daar verandering in. Dan vraagt de regering een coronabewijs van iedereen die terugkomt uit een EU-land met een ‘geel’ reisadvies.

Als je volledig gevaccineerd bent, is dat je coronabewijs (in de CoronaCheck-app). Maar als je niet gevaccineerd bent, omdat je dat niet wil of kan, zal je moeten testen. Tenzij je een herstelbewijs hebt natuurlijk. Voor reizigers uit Spanje, Andorra, Cyprus en Portugal gelden de nieuwe regels al. Wij hebben een aantal populaire vakantielanden op een rijtje gezet voor je. Hoeveel kost een test, en waar kun je die laten doen?



Vanaf morgen gelden in de EU geen negatieve reisadviezen meer. Check altijd https://t.co/LhnztHZXyx en laat je testen bij thuiskomst. Ook na vaccinatie of als je corona hebt gehad. Per 8-8 heb je een coronabewijs nodig bij terugkeer uit een geel land. 👉 https://t.co/yJh9JYJ45s pic.twitter.com/dewd3fQz8f — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 26, 2021

Kosten coronatest in vakantielanden

Er hangen wel wat voorwaarden aan een coronatest wanneer je terugkomt van vakantie. Zo mag een PCR-test maximaal 48 uur oud zijn, een antigeentest (sneltest) 24 uur. Vaak moet je de test zelf betalen.

Duitsland

In Duitsland kunnen de prijzen nogal uiteen lopen. Dat hangt deels af van waar je de test laat doen. Dat kan bijvoorbeeld op vliegvelden, bij treinstations, apotheken, maar ook bij de gezondheidsautoriteiten. Als je klachten hebt of je tot een risicogroep behoort, is de test gratis. Een coronatest om terug te reizen naar je eigen land moet je zelf betalen. Een PCR-test op de luchthaven van München kost 128 euro, zo’n zelfde test kost 75 euro bij een testlocatie in de stad.

Frankrijk

Tot 7 juli konden toeristen in Frankrijk een PCR- of antigeentest gratis laten doen. Maar sinds enkele weken is die coronatest dus voor eigen rekening. Een PCR-test kost 49 euro, een antigeentest kost volgens de Franse regering 29 euro. Een coronatest kun je laten afnemen bij huisartsen en apotheken.

Fransen kunnen de kosten terugkrijgen via hun verzekering, voor Nederlanders is dat bij tests zonder klachten of medische aanleiding meestal niet het geval. Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, moeten een gezondheidspas kunnen tonen. Nederlanders kunnen volgens de ANWB daar de CoronaCheck-app voor gebruiken.

Spanje

In Spanje kun je je ook op meerdere plekken laten testen. Bijvoorbeeld op het vliegveld, bij een privékliniek, bij commerciële laboratoria en in sommige regio’s ook bij apotheken en tandartsen. Er hangt een best prijskaartje aan: een PCR-test kost 85 tot 135 euro. Een antigeentest kost je een stuk minder, rond de 40 euro ben je dan kwijt.

Op dit moment is het reisadvies voor Spanje geel. Nederlanders die terugkeren moeten daarom een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs van corona laten zien.

Italië

Ga je op vakantie naar Italië, dan kun je je bij terugkeer laten testen op een vliegveld, of bij commerciële laboratoria. Bij veel huisartsen en apotheken kun je terecht voor een antigeentest. In Italië lopen de kosten voor een coronatest flink uiteen, zo kan een PCR-test je 50 tot 125 euro of meer kosten. De minimale prijs voor een sneltest ligt meestal rond de 40 euro.

Overigens is het vanaf 6 augustus verplicht in Italië om een coronapas op zak te hebben als je binnen in bijvoorbeeld een restaurant, bar of museum wil zijn. Ook hier zou voor Nederlanders de CoronaCheck-app uitkomst moeten bieden.

Benieuwd wat het reisadvies voor jouw vakantiebestemming is? Check ‘m hier.