Kritiek op NOS: reclame en hockey gaan vóór Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen hebben op de Olympische Spelen in Tokio China werkelijk verpulverd: 8-2. Alleen niemand heeft het gezien. De NOS koos „uit journalistieke overweging” vooral voor de Nederlandse hockeyheren.

De keuze komt de NOS op social media op heel wat kritiek te staan. Hockey en ook reclame voerden vanmiddag de boventoon als het om de Olympische Spelen ging. Van de voetbalvrouwen waren voor de rust flitsen te zien. Na ‘de thee’ waren er amper beelden van Nederland – China meer.

Oranje Leeuwinnen vormen een doelpuntenmachine

Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich op de Olympische Spelen van Tokio inmiddels ontwikkeld tot een ware doelpuntenmachine. In de openingswedstrijd werd Zambia met 10-3 verslagen. Die zege zorgde voor verbijsterde kijkers. Was dat nou Olympisch niveau van de Afrikaansen? En waarom kregen de Oranje Leeuwinnen maar liefst drie goals tegen? In de tweede partij trof Nederland in Brazilië een tegenstander van wereldformaat, 3-3. Vanmiddag plaatste Oranje zich via China voor de kwartfinales. Wederom met een monsterscore van 8-2. Er werd gescoord door Van der Sanden, Beerensteyn (2), Martens (2), Miedema (2) en Pelova. Vivianne Miedema heeft in drie wedstrijd al acht (!) doelpunten gemaakt.



NOS koos voor hockey op de Olympische Spelen

Maar ja, geen voetbalfan heeft de wedstrijd Nederland – China bij de NOS kunnen zien. De hockeymannen speelden tegelijkertijd hun derde poulewedstrijd tegen Canada en wonnen met 4-2. Toegegeven, als het om plaatsing voor de volgende ronde gaat, was de hockeypartij belangrijker dan de voetbalwedstrijd. De hockeymannen spelen tot nu toe matig tot zeer matig. Plaatsing zal nog wel lukken, maar het ontlopen van een sterke tegenstander is een heel ander verhaal. De slotmatch van de Oranje Leeuwinnen ging bijna nergens meer om.

Maar toch… Voetbal, ook dat van de vrouwen, is zóveel populairder in Nederland dan hockey. Degenen die in de gelegenheid waren om in de middag tv te kijken, hadden de buis graag op de Oranje Leeuwinnen afgestemd. En dat kon niet. Het was – zo noemen voetballers de sport weleens – ‘hockey met een stokkie’ wat de televisieklok sloeg. De NOS verliet de hockey-internationals ook enkele keren. Voor die paar flitsen van de Oranje-vrouwen en voor… reclame. Dat schoot de liefhebber van het voetbal op de Olympische Spelen in Tokio in het verkeerde keelgat.

Reactie van de NOS

De NOS heeft de boze reacties van kijkers blijkbaar ook gezien. Niet lang na de wedstrijd kwam een uitleg. „Het is een journalistieke afweging”, legt een woordvoerder uit. „De plaatsing van de hockeymannen in de volgende ronde is nog niet zeker. Dat de Oranje Leeuwinnen in de volgende ronde komen, was wel vrijwel zeker. Om die reden is de wedstrijd van de hockeymannen journalistiek interessanter. We hebben maar één olympisch kanaal tot onze beschikking en soms moeten er dus keuzes worden gemaakt.”

Een overzicht van de reacties op Twitter.



@NOS alleen een samenvatting van de Leeuwinnen en dan ook nog voor de samenvatting melden dat ze gewonnen hebben. Daar zaten we dan in ons oranje shirt te balen. Jullie falen op veel fronten. Gelukkig zend Eurosport meer uit dan jullie. — Jolanda (@Jolanda31774028) July 27, 2021



De voetbal meiden laten er geen spaan heel van China, nu 8-2 maar de @NOSsport kiest voor hockey met een stokkie. Hup #TeamNL #oranjeleeuwinnen — Frits Sparnaaij ❣🙏 (@CommentaryNL) July 27, 2021



Nos neemt vrouwen voetbal nog steeds niet serieus, #oranjeleeuwinnen — marbas (@marbas28) July 27, 2021



Waarom moeten we steeds dat mannenhockey kijken? Blijf gewoon effe bij de Oranjeleeuwinnen! #olympischespelen #football — Jelle (@JvanderKooij) July 27, 2021



We zijn zo veel (tegelijk) aan het kijken dat we even dachten dat Toussaint had gescoord voor de Oranjeleeuwinnen. #Tokyo2020 — Hans van de Ven (@Hansvdven1965) July 27, 2021



En dan gaan we eerst naar de reclame ….. natuurlijk!!!!! en daarna een heel klein flitsje van #nedchi goh het kan er af !!!daarna natuurlijk weer dat Hocky — Joop Geutjes (@joopgeutjes) July 27, 2021



Ja zend lekker hockey uit #nos #nedchi — Richard de Boer (@EquinoxFRL1) July 27, 2021



Wel knap waardeloos dat de #NOS geen enkele livestream meer heeft, buiten de reguliere zender. Helaas het effect van de opkomst van al die afzonderlijke betaalzenders 🤨 je neemt toch zeker geen 5 aparte pakketten…#NEDCHI #Olympics — Stijn Pouwelse (@StijnPouwelse) July 27, 2021



#nedchi Wat is dat nou @NOS ?Wordt er zomaar naar hockey geschakeld! Ik wil het voetbal zien! — BeTrue (@BeTrueAnd) July 27, 2021



Zeg NOS, wat een gotspe om het damesvoetbal elftal weg te draaien tgv van die matige hockeyers van Caldas#nedchi — Jelle (@JelStein) July 27, 2021

Samenvatting van de Oranje Leeuwinnen

Na de hockeyzege beloofde Studio Sport-presentator Tom Egbers een ruime samenvatting van de Oranje Leeuwinnen. De samenvatting kwam er. Een ruime niet. In hooguit twee minuten vlogen de acht doelpunten van onze beste voetbalsters over het beeld.



#NOS belooft na het lange napraten over #Hockey een UITGEBREIDE samenvatting van de wedstrijd van de #oranjeleeuwinnen Ik knipperde 3 x met m’n ogen en de samenvatting was alweer voorbij…! 😳 Alleen ff snel de doelpunten laten zien… beschamend @NOS #OlympischeSpelen2021 pic.twitter.com/EY3k8qc5Be — My Little Pony (@mylittleponys99) July 27, 2021

Door de eindzege in de poule speelt Oranje vrijdag in de kwartfinales in Yokohama tegen wereldkampioen Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg eindigde in groep G verrassend als tweede achter Zweden. Amerika en de Oranje Leeuwinnen troffen elkaar in de WK-finale van 2019. Nederland verloor met 0-2.