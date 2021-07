Vrouwen over ‘seksdeurwaarder’: ‘Machteloos, maar nu kon ik de rekeningen betalen’

Vandaag staat de Limburgse ‘seksdeurwaarder’ Hans K. voor de rechter. De rechtbank verdenkt hem van het seksueel lastigvallen van meerdere vrouwen, terwijl hij aan het werk was als deurwaarder. Hij zou vrouwen met schulden namelijk de mogelijkheid hebben geboden om in natura te betalen. Volgens de slachtoffers was het echter niet alleen een aanbod, maar drong hij er zwaar op aan. In de rechtbank komen verhalen van meerdere vrouwen naar buiten.

K. werd tijdens een uitzending van Undercover in Nederland van Alberto Stegeman op heterdaad betrapt. Zo is te zien dat de deurwaarder een vrouw aanbiedt om een ‘moderne vriendschap’ met hem aan te gaan. De vrouw vraagt daarop wat dat betekent, en K. zegt: „Geen gekke dingen. Gewoon, ik ga je lekker verwennen.” Daarna legt hij 100 euro op tafel, en komt Stegeman binnen. Na de uitzending, in 2017, is K. uit zijn ambt gezet.

‘Seksdeurwaarder’ voor de rechter

De vrouwen waarbij K. aanklopte, zaten soms tot hun nek in de schulden. Maar hij kon dat wel ‘oplossen’. Als ze seks met hem hadden voor geld, konden ze weer hun rekeningen betalen. Hij schold dan niet de schulden kwijt, maar met het geld dat ze kregen door seks met K. te hebben, hadden ze weer wat ‘ademruimte’.

Sommige van de vrouwen die hij benaderde, hadden kinderen, en gingen daarom overstag. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman tekent een getuigenis van een van de slachtoffers op: „Een gebroken vrouw die niet wist hoe ze voor zichzelf en haar 2 kinderen moest zorgen, kreeg van Hans K. te horen dat ze binnen 2 weken moest betalen. Hij bezocht haar meermalen om te vragen of zij zijn ‘vriendinnetje’ wilde zijn. Dan zou hij het regelen.”

Juist omdat de vrouw kinderen had, besloot ze mee te gaan in het voorstel van K. „Ze voelde zich machteloos en kon geen kant op. ‘Ja’ zeggen zou betekenen dat ze zich machteloos zou voelen, maar de rekeningen zouden worden betaald.” Volgens de Officier van Justitie wist K. precies wat de angst van elke moeder is, en hij „speelde die kaart feilloos uit”.



Slachtoffers ‘erin geluisd’

Een slachtoffer dacht dat ze na één keer gedwongen seks wel van haar problemen af zou zijn. „Maar K. bleef terugkomen. Ze was erin geluisd”, zei de Officier van Justitie. „De verdachte zei: ‘Maar ik help je toch?”. Zo beschrijft Belleman dat de ‘seksdeurwaarder’ gewoon door de achterdeur binnenkwam toen de vrouw zich een keer probeerde te verstoppen.



En het bleef niet bij vrouwen die zélf schulden hadden, zegt de Officier van Justitie. Ook wanneer een man schulden had, gaf hij diens partner de optie seks met hem te hebben. Volgens Justitie zei K. tegen haar dat hij ook haar spullen zou innemen als ze geen seks met hem had.



Ook wist K. wie zijn slachtoffers waren. Kwetsbare vrouwen, zonder vangnet, vrouwen die te maken hebben gehad met scheidingen, huiselijk geweld, of vrouwen met kleine kinderen. Zo trok een vrouw bij haar ouders in, nadat ze was mishandeld door haar partner. De seksdeurwaarder zei tegen haar dat hij ook de spullen van haar ouders zou innemen als ze geen seks met hem had.



Verdacht van verkrachting

Hans K. wordt nu dus verdacht van aanranding, verkrachting en ambtelijke omkoping. Volgens K. zelf is er echter geen sprake van verkrachting. Tijdens een eerdere zitting liet zijn advocaat Marijn Zuketto weten dat de deurwaarder „het niet als verkrachtingen ziet”.

Volgens de Officier van Justitie heeft K. misbruik gemaakt van zijn machtspositie. Er is zes jaar cel geeïst.