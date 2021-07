Nederlanders met de auto op vakantie door regeltjeswirwar corona

Meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer met de auto op vakantie. De regeltjeswirwar in verschillende landen in Europa zorgt ervoor dat vakantiegangers voor hun eigen reisplan kiezen.

Landgenoten testen zich momenteel suf om op vakantie te kunnen. In de CoronaCheck-app staat al dan niet de code dat men twee keer een vaccinatie heeft gehad. In reistassen zitten papieren met de vermelding van een negatieve coronatest. Ondertussen zijn er in vakantielanden om ons heen veel vraagtekens. Waarom wordt niemand gecontroleerd?, tekende De Telegraaf na gesprekken met reizigers op. Ook Metro schreef eerder al over de puzzel die mensen die op vakantie gaan ondervinden.



Zeker voor wie met de auto op vakantie gaat en meerdere landen moet doorkruisen, is het een puzzel, zo constateert de ANWB. https://t.co/rK1yVOzShi — Metro (@Metro) July 3, 2021

Met de auto op vakantie gaan werkt het beste

Wie op vakantie gaat met eigen auto, heeft het minst last van de corona-regelgeving, maakte de krant van wakker Nederland na gesprekken met reizigers op. Zo kwamen mensen tot aan het Gardameer in Italië zonder ook maar één keer gecontroleerd te worden. Zes op de tien Nederlanders gaat ook daadwerkelijk met de auto naar het buitenland op vakantie. De belangrijkste reden hiervoor is flexibiliteit bij veranderende coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Bij Independer is de vraag naar reisverzekeringen ondertussen met 400 procent gestegen ten opzichte van juni vorig jaar.

Sneller schakelen tijdens de vakantie

Corona heeft een behoorlijke impact op zowel de keuze van zomervakantieland als van het vervoermiddel. Zo zegt bijna de helft (49 procent) van de mensen, die deze zomer met de auto op buitenlandvakantie gaat, door de regels te kiezen voor eigen auto. Reisverzekeringsexpert Bas Knopperts van Independer: „Wij horen dat veel mensen kiezen voor een autovakantie in plaats van een vliegreis. Je kunt dan sneller schakelen als de kleurcode van een land naar oranje of rood gaat.”



Mensen voel u vrij lekker op vakantie te gaan met de auto 😎 Geen achterlijke tests of onzin nodig 👍https://t.co/umKgbs8D9z — Vaccinedeaths.com (@Sowieso63365246) July 4, 2021

De auto is deze zomer dus het meest gewilde vervoermiddel voor mensen die de grens overgaan voor de vakantie. Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van hen vooral met de auto reist. Het grootste deel van de vakantiegangers (57 procent) kiest dit jaar voor Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De ANWB werd dit weekend overigens overstelpt met vragen over de coronaregels in andere landen.

Door onzekerheid over corona in eigen land blijven

Ook heeft corona invloed op de keuze om wel of geen buitenlandvakantie te boeken. 41 procent van de mensen die de zomervakantie heeft geboekt – of nog wil boeken – kiest momenteel voor een vakantie in eigen land. 63 procent van hen maakt die keus vanwege onzekerheid rondom corona. Vrouwen in deze groep brengen het corona-argument vaker naar voren als reden voor een vakantie in eigen land dan mannen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 51 procent van de jongeren (18-34 jaar) inmiddels een zomervakantie heeft geboekt. In de leeftijdsgroep 50 tot 64 heeft 34 procent een boeking gedaan. In de groep 65 plussers boekte nog maar 26 procent een zomervakantie.