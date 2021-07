GGD: Geen quarantaine meer nodig voor gevaccineerde na coronacontact

Gevaccineerden hoeven vanaf 8 juli niet meer in quarantaine als zij in contact zijn gekomen met iemand die het coronavirus heeft. De gevaccineerde moet wel minstens veertien dagen volledig ingeënt zijn, zo meldt GGD-GHOR volgens het RTL Nieuws.

Vanaf aankomende donderdag, 8 juli, gaat deze nieuwe regel in. De regel geldt voor het hele land en de werkwijze zelf blijft verder hetzelfde. Zo blijft het bron- en contactonderzoek doen.

Verkeerd vaccin toegediend door GGD

In de stad Groningen is ondertussen ophef ontstaan. Bij het vaccinatiecentrum in het MartiniPlaza heeft een aantal mensen namelijk een verkeerd coronavaccin toegediend gekregen. Ze kregen een ander vaccin ingespoten dan in de uitnodigingsbrief vermeld stond. GGD Groningen stelt dat twintig mensen AstraZeneca kregen in plaats van Moderna.

Het gaat om de mensen die zaterdagochtend tussen 09.10 en 09.35 uur hun prikafspraak hadden. Inmiddels zijn zij op de hoogte gebracht van de situatie. GGD Groningen heeft melding gemaakt van het incident bij het RIVM. „Inmiddels zijn maatregelen getroffen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen”, aldus GGD Groningen. Ook de huisartsen van de gevaccineerden worden op de hoogte gebracht van de onjuiste vaccinatie.

Bijwerking

Medio juni kregen vier mensen bij de GGD Hollands Noorden niet het afgesproken vaccin. Ook zij zouden Moderna toegediend krijgen, maar de vaccineerders gaven hen AstraZeneca. AstraZeneca geeft in zeldzame gevallen een bijwerking. Ook al is die kans klein, bijwerkingen zoals bloedstolsels in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes, kunnen ernstige gevolgen hebben.