Op vakantie geweest in een oranje gebied? Je hoeft niet meer in thuisquarantaine

Reizigers uit risicogebieden die oranje kleuren hoeven sinds vandaag niet meer bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat om gebieden als Spanje en de hoofdstad van Portugal, Lissabon.



Het is minder vanzelfsprekend dan we gewend zijn, maar we kunnen weer op vakantie naar het buitenland. Vakantieplannen aan het maken? Bereid je goed voor en ga wijs op reis. Bekijk de actuele reisadviezen ⤵️https://t.co/XoWqA53inh#wijsopreis pic.twitter.com/NSfKqrB3pv — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) July 1, 2021

Geen thuisquarantaine na vakantie in oranje gebied

Het dringende advies tot thuisquarantaine voor deze risicogebieden vervalt voor Europese reizigers met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs na een besmetting. Dat geldt ook voor reizigers met een Digitaal Coronabewijs, aldus het ministerie.

Gisteren werd besloten dat het reisadvies voor Spanje nog oranje blijft. Dat komt omdat de coronacijfers daar nog niet goed genoeg zijn. Alleen noodzakelijke reizen zijn dus toegestaan. Daarbij is volgens het ministerie niet alleen het aantal besmettingen van belang, maar ook het percentage van de tests dat positief is en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland. Ook de regio Groot-Lissabon in Portugal heeft een oranje reisadvies. Voor de rest van Portugal geldt kleurcode geel.

Gratis test voor vakantie

Nog meer goed nieuws voor vakantiegangers: vanaf vandaag is de test die je moet doen voordat je op vakantie gaat (en vaak als je terugkomt), gratis. Alleen reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn, moeten testen. Zo’n negatieve testuitslag kun je dan downloaden in de CoronaCheck-app. Je kunt dan zonder zorgen op reis. Er zijn twee testen mogelijk, een PCR-test of antigeen-test, de zogeheten sneltest. Welke test iemand nodig heeft, hangt af van het land van bestemming. Ook maakt het uit met welk vervoermiddel je reist.

Inmiddels zijn de problemen met de CoronaCheck-app zo goed als verholpen. Ook mensen die maar één prik nodig hebben, omdat ze besmet zijn geweest, kunnen nu een volledig vaccinatiebewijs downloaden. Eerst waren daar problemen mee, bij veel mensen kwam het bewijs niet naar voren. Het technische probleem waardoor dat de afgelopen dagen niet mogelijk was is opgelost, meldt demissionair zorgminister Hugo De Jonge.