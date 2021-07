5 films en series die in week 26 op Netflix verschenen: Vikings en meer

Ook in week 26 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de laatste afleveringen van Vikings, een bizarre geschiedenisles, horror uit je jeugd en meer.

We gaan deze week terug in de tijd. Eerst naar de Vikingen en vervolgens naar het ontstaan van Amerika zoals wij het nu kennen, maar dan wel met een knipoog. Verder heeft Netflix die griezelboeken uit je jeugd nieuw leven ingeblazen en duiken we in een mysterieuze moordzaak uit 1996. Laat je het verleden liever rusten? Dan dan kun je aan de slag met het vierde seizoen van Black Lightning.

Nieuw op Netflix in week 26

1. Vikings (seizoen 6B)

Serie

Genre: actie / drama

De langlopende successerie Vikings komt deze week ten einde. De eerste helft van het zesde en tevens laatste seizoen stond al op Netflix en nu zijn ook de laatste tien afleveringen toegevoegd. We gaan nog één keer terug naar het Hoge Noorden voor het ongetwijfeld knallende slotstuk. Hoe gaat Ivar het doen in zijn strijd tegen Oleg? En kan Bjorn Scandinavië beschermen tegen de Russische invasie? Eindelijk krijgen we het antwoord.

2. America: The Motion Picture

Film

Genre: animatie / comedy

De Amerikaanse revolutie is in de filmwereld al vaak gebruikt als inspiratiebron, maar nog nooit op deze manier. De Netflix-animatiefilm America: The Motion Picture laat namelijk zien hoe deze strijd verloopt in een alternatieve wereld. Een hele bizarre wereld welteverstaan. Vol weerwolven, kettingzagen en founding fathers die ware actiehelden zijn. Het is de meest over-de-top geschiedenisles die je kunt bedenken, maar wel eentje die behoorlijk vermakelijk is.

3. Black Lightning (seizoen 4)

Serie

Genre: actie

Jefferson Pierce is rector, maar dat was hij niet altijd. Vroeger was hij een superheld, maar dat leven heeft hij achter zich gelaten. Totdat zijn familie wordt bedreigd door een bende. Pierce kan niet anders en trekt zijn superkrachten weer uit de kast. In de voorgaande seizoenen zagen we zijn comeback als Black Lightning, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Zo blijkt wel in seizoen vier dat nu op Netflix te vinden is.

4. Fear Street Part 1: 1994

Film

Genre: horror

R.L. Stine is één van de bekendste schrijvers als het gaat om griezelboeken voor jongeren. Vooral zijn Kippenvel-reeks is ook hier in Nederland bekend. Eén van zijn andere reeksen, Fear Street, is opgepikt door Netflix. De streamingdienst heeft daar een trilogie van gemaakt. De drie films spelen zich af in hetzelfde door een vloek geteisterde dorp, maar in andere tijden. Het eerste deel (1994) is vanaf deze week te zien en in de aankomende weken zullen ook de vervolgen (1878 en 1666) op Netflix verschijnen.

5. Sophie: A Murder in West Cork

Miniserie

Genre: documentaire

Op 23 december 1996 werd de Franse televisiemaakster Sophie Toscan du Plantier op 39-jarige leeftijd vermoord. Vlakbij haar vakantiehuisje in Cork werd ze gevonden. Niemand begreep waarom iemand Sophie om het leven zou willen brengen. De politie staat dan ook voor een raadsel. Zo begint de zoektocht naar de dader. Een zoektocht die jaren duurt en tal van bizarre wendingen en corruptie kent. In deze driedelige documentaire laat Netflix zien hoe deze bijzondere zaak uiteindelijk verliep.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.