Emotionele Sanne Wevers maakt tongen los met uitspraken over ‘kapotte’ turnwereld

Sanne Wevers deed gisteren nogal wat stof opwaaien. De turnster liep de olympische finale op de balk mis en stond vervolgens op emotionele wijze de pers te woord. Met enkele gewaagde uitspraken maakte zij de tongen los.

De 29-jarige Friezin kwam niet door de kwalificaties en slaagde er daardoor niet in haar olympische titel te verdedigen. Na afloop kwamen alle emoties van het afgelopen, vooral turbulente jaar eruit. Wevers miste haar vader en coach Vincent Wevers, die vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag niet aanwezig mocht zijn in Tokio. De in opspraak geraakte turncoach mocht na een verloren kort geding niet aanwezig zijn, nadat hij eerder nog een rechtszaak gewonnen had.

Sanne Wevers: ‘Zorgen om de sport’

Bij de NOS gaf Wevers te kennen met veel gemengde gevoelens op de Olympische Spelen te staan: „Ik vind het jammer dat Vincent hier niet is. Ik vind het jammer dat onze hele sport kapot is gemaakt in Nederland. Denk dat het anders had gemoeten en gekund. Er zit heel veel pijn aan die kant. Ik ben ook heel erg bezorgd om de toekomst van het turnen. Ik hoop dat de nieuwe generatie de kans krijgt om het anders te doen. Er moet iets gebeuren, al zal ik daar nog even over na moeten denken wat dan precies. Er zal heus weer een groep opstaan die het gaat fixen.”



"Er zit veel pijn, jammer dat onze hele sport kapot is gemaakt in Nederland" Aldus Sanne Wevers. Na een emotioneel zwaar beladen jaar lukte het Sanne Wevers niet in Tokio om een olympische finaleplaats op haar favoriete onderdeel af te dwingen. → https://t.co/nGzxZ7VRGM pic.twitter.com/sRjOwj86sf — NOS Sport (@NOSsport) July 25, 2021

Met haar uitspraken over de huidige staat van het Nederlandse turnen deed Wevers een hoop stof opwaaien. Twitteraars struikelden over elkaar heen om schande te spreken van de uitspraken van Wevers. Velen vinden immers dat haar vader en coach zelf mede verantwoordelijk is voor het – hoe Sanne Wevers het zelf noemt – ‘kapotmaken van de sport’. Ook Johan Derksen kwam bij De Oranjezomer met een harde boodschap, zoals in onderstaand fragment te zien is.

Toch is er ook veel steun voor Sanne Wevers. Veel mensen wijzen op het feit dat de dubbelrol van haar vader de situatie extra ingewikkeld maakt en dat zij door alle gebeurtenissen van afgelopen jaar voor een vrijwel onmogelijke opdracht stond.



Ik voel mee met Sanne Wevers. Loyaal aan haar vader, geconditioneerd van kleins af aan en weet dus niet beter, en vandaag gewoon niet goed genoeg geweest. Over 10 jaar leest ze haar interview terug en staat ze er heel anders in. Dat weet ik zeker — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) July 26, 2021



Schandalig commentaar van #ronmeijer op de uitspraken van #sannewevers. En dat richting meiden die zo ongelooflijk knap zijn omgegaan met deze onrechtvaardige situatie. #sannewevers #Tokiovandaag — Cor Jan Kolijn (@CJKolijn) July 25, 2021

Nog niet naar huis

Wevers wilde na het mislopen van de finale niet speculeren over het einde van haar carrière, maar gaf wel aan dat ze aan een break toe is. Toch is de turnster nog niet terug naar Nederland gevlogen, zo bleek vanochtend. Wevers dacht gisteren na haar optreden in de kwalificaties nog dat ze de dag erna op het vliegtuig zou stappen. Aan het einde van de dag bleek Wevers achter de acht finalisten als derde reserve voor de finale te zijn geëindigd. Daarop liet Meijer weten dat er overleg volgde om haar kansen op deelname in te schatten. De finale is op dinsdag 3 augustus.