Het Kroatische Dubrovnik en omstreken: genieten van historie en pittoreske dorpjes

Metro maakte een trip door de regio Dalmatië in Kroatië. In dit zonnige én verrassende vakantieland ontdekten we de parels van de regio. En last but not least brachten we een bezoek aan een van de best bewaarde historische steden ter wereld: Dubrovnik. Ook wel de parel van de Adriatische Zee genoemd.

Het is bloedheet als we in Dubrovnik door de Pile Gate de oude stad inlopen. De felle zon schijnt over de schone straten van de oude stad, die omarmd wordt door de hoge stadsmuren. Voertuigen zijn niet toegestaan in het oude centrum van de stad. Een uitzondering geldt voor de kleine bussen die ’s ochtends vroeg goederen naar de winkels mogen brengen. Je kunt dus zonder te hoeven opletten, kriskras door de straten lopen. De grote straat ‘Stradun’ die voor ons ligt is rustig, terwijl we van de lokale bevolking horen dat je hier pre-corona amper kon lopen. Het Parool schreef kortgeleden een artikel dat vooral Dubrovnik verlegen zit om toeristen. Ondanks die bittere bijsmaak, kun je nu als toerist wel éxtra genieten van al het moois dat deze stad te bieden heeft.

Kronkelende straatjes decor voor Game of Thrones

En de stad veel te bieden. We slapen in het Hilton Imperial Dubrovnik, een mooi hotel op loopafstand van de oude stad. Als je hier niet logeert, kunnen we je in ieder geval aanraden hier in de middag een kop koffie te drinken. Je kunt genieten van de inrichting van zowel de binnenkant van dit luxe hotel, als de mooie tuin met balkon, die uitkijkt op onder andere de oude stad. Vanaf het hotel ben je in zo’n drie minuten lopen in het centrum.

Dubrovnik heeft een eeuwenoude geschiedenis. De oorsprong van de stad ligt in de zevende eeuw. In eerste instantie werd de stad gesticht als ‘Ragusa’; pas later kreeg het de naam Dubrovnik. Lange tijd heeft Dubrovnik bij Joegoslavië gehoord, maar sinds 1991 behoort het tot Kroatië. Vanaf de stadsmuren die in de 12e eeuw werden gesticht, heb je een prachtig uitzicht over de blauwe Adriatische zee. Tel daar de kronkelende pittoreske straatjes van kalksteen en de mooie kerken bij op, en het lijkt net alsof je over een filmset loopt. Niet zo gek dat de stad dan ook werd gebruikt als decor voor King’s Landing uit Game of Thrones.

Dubrovnik kun je – ondanks dat het een stad is – bijna als pittoresk omschrijven. Je vindt hier geen grote fastfoodketens, de bekende koffiezaken of andere A-winkels. Daarentegen stikt het er van de kleine aparte boetiekjes, goede restaurants en persoonlijke koffietentjes. We lunchen bij Proto, een restaurant gespecialiseerd in vis. En dat is te merken: van de oesters hier kunnen we geen genoeg krijgen. Iets later op de middag, als de zon een beetje is gezakt, maken we een indrukwekkende wandeling over de stadsmuur. Ook daar blijkt maar weer hoeveel leuks deze stad te bieden heeft: beneden lopen we tegen een schattig koffietentje aan: Cogito Coffee. Verscholen in een gangetje ergens bij de muur. IJskoffie erin en door!

Lokrum

Wat ook tot de mogelijkheden behoort is het pondje naar het eiland Lokrum pakken. In een mum van tijd zit je middenin de natuur, waar het stikt van de pauwen! Waterschoenen zijn handig hier, want als je een stukje over de rotsen heen wandelt heb je een heerlijk stuk zee om in te zwemmen. Daarna afkoelen op een zitzak bij Lacroma, een paar meter verderop, met een verse sap én een biertje. Geloof ons: een beter vakantiegevoel krijg je niet!

De ‘Chinese muur van Europa’

Als je een auto hebt gehuurd kunnen we je zeker aanraden om in een uurtje door te rijden naar de dorpjes Ston en Mali Ston. Waarom? In Ston ligt een van de best bewaarde geheimen van Europa, ook wel ‘De Chinese Dubrov-muur van Europa genoemd’. De muren van Ston zijn oorspronkelijk van een vesting uit de 14e eeuw en zijn ruim 5,5 kilometer lang (ooit waren ze 7 kilometer lang). Je kunt ook nog echt over de muur lopen. Een absolute aanrader. Al raden we je in de zomer aan dit vroeg op de dag te doen, want het is een flinke klim. Met meer dan 30 graden is het behoorlijk uitputtend.

Visliefhebbers hebben nog een goede reden om naar Mali Ston te gaan. Het piepkleine dorpje staat niet alleen bekend om de historische stadsmuren, maar ook om de grote aantallen oesterboerderijen en de grote mosselproductie. Even ter vergelijking: Mali Ston heeft meer oesterboerderijen (72) dan inwoners (70).

Onze gids Sanja neemt ons op een boottocht mee naar de oesterboerderij van de familie Bota Sare, die ook een gelijknamig restaurant hebben in Mali Ston. Ook als je eigenlijk niet van oesters of mosselen houdt, is het de moeite waard om deze boottrip te maken en te zien hoe de oesters worden geplukt. Met een boot varen we naar een minirestaurant dat midden op het water is gebouwd om de mensen die hier de trip doen, te laten proeven van de oesters en mosselen. In de buurt van Ston in Putniković zit nog een prettige verrassing voor foodies: een wijnproeverij. Kroatië staat bekend om het zelf produceren van wijn en in het Vine Museum kun je genieten van een uitgebreide wijnproeverij met witte en rode wijnen. Stuk voor stuk lekkere wijnen die je in Nederland vrijwel nergens kunt krijgen. Direct een souvenirtje voor thuis dus! Na een diner in restaurant Konoba Bakus in Ston rijden we moe, maar voldaan terug naar Dubrovnik. We pakken in om ons voor te bereiden op alweer onze laatste dag in Kroatië.

Cavtat

Die laatste dag start na een ritje van een half uur in Cavtat. Hoewel dit stadje op korte afstand van Dubrovnik ligt, is hier weer een heel andere sfeer dan in de grotere stad. Cavtat is iets rustiger en gemoedelijker dan de vorige plekken die we bezochten. We zien een iets ouder publiek, maar lunchen wel bij een hippe tent met gerechten waar ook een vegetariër van gaat likkebaarden: Ludo More.

Rondom de stad ligt knalblauw water aan een lange boulevard die kronkelend langs de haven loopt. Aan de achterzijde van het dorp springen toeristen vanaf de kade het water in. Ook wij zouden het liefst een duik nemen, gezien de temperatuur ook vandaag weer ver boven de dertig graden is geschoten. Maar we kiezen uiteindelijk voor verkoeling onder een boom. Met een nat badpak weer de auto in, lijkt ons toch niet zo handig.

Met het verlaten van Cavtat is onze reis definitief ten einde. Als we op de kleine luchthaven van Dubrovnik de reis nog eens doornemen kunnen we twee dingen concluderen: geen enkele plek die we bezocht hebben heeft ons teleurgesteld en Kroatië is een perfecte bestemming voor een (lange!) vakantie. Met de auto, het vliegtuig of misschien wel met de trein: we komen in ieder geval terug.

De beste maanden voor een stedentrip in Kroatië

Dubrovnik ligt in het zuidelijkste puntje van Kroatië en ligt vlakbij bij Montenegro en Bosnië. Voor een stedentrip zijn april, mei, juni, september en oktober de beste maanden. Plak je er een zomervakantie aan vast? Dan zijn juli en augustus ook aan te raden. In het hoogseizoen kan de temperatuur gemakkelijk oplopen naar 34 graden.

Eerder maakten we ook een artikel met tips voor Split. En alles wat je moet weten om in ‘coronatijd’ voorbereid op vakantie te gaan naar Kroatië, check je hier.