Zonnig Kroatië is geel: de leukste tips voor Split en het nieuwe ‘Ibiza’!

Mooie historische steden, pittoreske dorpjes, prachtige natuur en ontelbare paradijselijke stranden die afsteken tegen een berglandschap: we hebben het over Kroatië. Metro maakte een trip door de regio Dalmatië in dit veilige, zonnige én verrassende vakantieland.

We delen de leukste tips voor Split (de tweede grote stad van Kroatië) en Hvar, dat ook wel het Ibiza van Kroatië genoemd wordt.

Wandelen door een filmdecor en eilandhoppen

Een perfecte plek om je rondreis door Kroatië te beginnen is de havenstad Split, dat gekenmerkt wordt door de gezellige Riva Boulevard en de wirwar van steegjes. Als je door Split loopt krijg je al snel het gevoel alsof je door een oude Romeinse stad wandelt. Split ligt aan de kust en is daarom ook een goede bestemming om de vele mooie eilanden in de buurt te bezoeken. Tel daarbij op dat het opvallend schoon is in de stad en het barst er van de mooie winkels, (cocktail) barretjes en restaurants! Wij slapen in het Cornaro Hotel, op loopafstand van alle bezienswaardigheden die je moet zien bij een (kort) bezoek aan de stad.

Het hart van Split

Het hart van Split wordt gevormd door het paleis van Diocletanius. Dat paleis, met al zijn complexen, werd rond 300 na Christus in opdracht van de Romeinse Keizer Diocletianus gebouwd en is dus een must see wanneer je de stad voor het eerst bezoekt. Het paleis is een unieke combinatie van Romeinse architectuur en middeleeuwse stedenbouw en staat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Verder bestaat het historische complex uit een mooie kathedraal (gebouwd in de Middeleeuwen) dat tegelijk een populaire plek is voor fotoshoots van bruidsparen.

Game of Thrones-fans opgelet!

Niet alleen het paleis zelf, maar ook de ondergrondse kelders zijn goed bewaard gebleven. En Game of Thrones-fans duiken waarschijnlijk vol enthousiasme deze kelders in, want dit is de plek waar Daenerys Targaryen (Khaleesi) in de serie haar

draken vasthield. Saillant detail: de kelders werden ooit voor hele andere dingen gebruikt, namelijk als ‘riool’. Ten tijden van de oorlog werden de uitwerpselen opgeslagen in de kelders. Maar shit happens: mede door die opslag van uitwerpselen zijn de kelders in zo’n goede staat gebleven.

Flaneren rondom het Narodni Trg plein

De leukste barretjes en restaurants vind je rondom de Riva Boulevard en het sfeervolle Narodni Trg-plein dat je herkent aan de oude iconische klokkentoren. We eten bij restaurant Kavana Central, waar zowel voor vlees-, vis- als vega-liefhebbers iets te vinden is. Terwijl we ons verbazen over hoe lekker Kroatische wijn smaakt, lijkt het plein een beetje te veranderen in een catwalk. Het is opvallend hoe fashionable de bewoners van Split gekleed gaan. Volgens onze gids Dino is mode erg belangrijk voor de bewoners van Split. Dat verklaart misschien ook de hoeveelheid boetiekjes. Ook zijn er genoeg leuke barretjes rondom Narodni Trg te vinden, waar je dus Kroatische wijnen en likeuren kunt proeven. Zo is NOOR Fine Spirits & Cocktails is een aanrader voor jawel: een goede cocktail, of een zelfgemaakte walnoten of vijgen grappa, zoals Rakija, Medenica of Biska.

Ontdek Hvar: een mix van Ibiza en St. Tropez

Als je in Split bent kan je je vakantie nog net een stukje leuker maken, door met een boot of ferry reizen naar Hvar: de plek die bij de Kroaten bekend staat als dé jetset place. En het eiland wordt onder reizigers niet voor niets al het nieuwe Ibiza genoemd en vergeleken met St. Tropez. Vanaf Split kun je per boot of ferry naar Hvar reizen (voor de ferry raden we je aan om van tevoren tickets te boeken). Het 70 kilometer lange eiland staat bekend om de goede party scene, maar ook om de prachtige stranden en de rijke culturele historie.

Hvar Town

Als je de haven van Hvar Town binnenkomt vallen niet alleen het blauwe zeewater, palmbomen, kleurrijke bloemen direct op, maar ook de enorme luxe boten die in de haven liggen. Wist je trouwens dat het eiland al sinds de Middeleeuwen een bekende plek is bij de pelgrims? Hvar Town is gesticht in de Middeleeuwen en dat zie je terug aan de imposante stadsmuren uit de 13e eeuw. Aanrader is om de zonsondergang te bekijken bij Hvar Fort. Tijdens onze stadswandeling van twee uur maken we een tussenstop bij een klooster midden in de stad, dat als enige plek op aarde nog bezig is met het maken van agave kantwerkjes. Een ambacht die zelfs op de UNESCO’s Werelderfgoedlijst staat. Het is al snel duidelijk dat Hvar meer te bieden heeft dan alleen clubs en discotheken. Maar na bijna een jaar zonder feestjes en uitgaan wilden wij wel weer een keer een feestje mee maken.

Dans tot diep in de nacht in de openlucht bij Carpe Diem Beach Bar

Wij beginnen onze avond met drankjes op het dakterras en rooftopbar van ons Hotel Adriana. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht over de Hvar Town. Het is op loopafstand van de haven van Hvar en het grote plein, waar je ’s avonds uit eten kunt of lekker kunt borrelen. Ook rondom de haven zijn er genoeg hippe plekken te vinden waar je drankjes kunt doen en eindelijk je nieuwe zomerkleding kunt showen. Je moet ervan houden, maar net zoals op Ibiza is het ook in de haven van Hvar zien en gezien worden!

Internationale dj’s ontdekken Hvar

Kijk, in vergelijking met het aantal grote clubs haalt Hvar het niet bij Ibiza, maar Hvar heeft wel zijn charmes. Er zijn namelijk genoeg hippe plekken die je wilt ontdekken. Carpe Diem Beach Bar is toch wel echt de place to be van Hvar. De hippe club heeft een vestiging in de haven, maar nog leuker is het om naar Carpe Diem Beach te gaan, dat zich op een apart eiland bevindt. Het is een gewilde spot bij internationale feestgangers en waar bekende dj’s zoals zoals Sunnery James en Ryan Marciano achter de draaitafel. De twee waren ooit de gasthoofdredacteuren van Metro, maar dat terzijde. Overdag kun je chillen bij de beachclub en ‘s avonds kun je er buiten tot diep in de nacht dansen op (deep)house, techno en/of popmuziek. De bomen zijn versierd met lampjes en ook op het scherm van het podium staan prachtige visuals. Daardoor is het net alsof je in een magisch sprookjesbos staat te dansen tot de zon weer opkomt.

Pakleni islands

Na een avondje feesten wil je lekker bijkomen op het strand. Dat kan in Hvar maar al te goed, sommige stranden zijn zelfs een beetje te vergelijken met de Carribean. Bekende stranden op Hvar zelf zijn het Pokonij Dol strand en strand Mekicevica strand. Maar er is meer. Hvar is omringd door de Pakleni Eilandengroep waar je de hele dag kunt genieten van het helderblauwe zeewater en het wisselende aanbod aan beach bars. Vanuit de haven reis je met een taxiboot naar een van de Pakleni Eilanden. Of je huurt natuurlijk lekker zelf een bootje en gaat op avontuur naar bijvoorbeeld Laganini, Marinkovic of Palmižana. Let een beetje op want bij sommige beach bars zijn de prijzen voor eten en drinken ook aardig jet set. Een betaalbare en leuke relaxte beach club is Beachclub is Bacchus Palmižana. Je eigen drankjes meenemen kan natuurlijk ook. Extra tip: neem ook waterschoenen mee om valpartijen bij de kiezelstranden te voorkomen.

Uitgaan, winkelen, heerlijk eten, cultuur, snorkelen of gewoon heerlijk ontspannen: Split en Hvar zijn niet voor niets de toeristische trekpleisters van Kroatië. Voor Split moet je minimaal twee dagen uittrekken en op Hvar kun je prima een week vertoeven. Wij zijn na onze trip doorgereisd naar de omgeving rond Dubrovnik. Blijf Metronieuws in de gaten houden, want over deze bijzondere Kroatische stad lees je deze week meer!

Kroatië en z’n 1185 eilanden

Kroatië ligt aan de Adriatische Zee en heeft een mediterraans klimaat. In de zomer is het er gemiddeld zo’n 28 graden, met een zeetemperatuur van 27 graden. Tel daarbij op dat Kroatië zo’n 1185 verschillende eilanden heeft en reken maar dat je een mooie bestemming kunt vinden voor je vakantie. Ondanks dat Kroatië lid is van de EU kun je er niet met euro’s betalen. De munteenheid is kuna.

Een eerder aflevering over Kroatië lezen en wat je moet weten als je er op vakantie gaat? Dat vind je hier.