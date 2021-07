Op vakantie naar Kroatië? Dit moet je weten

Denk aan paradijselijke stranden met helderblauw water, schilderachtige dorpjes, mooie steden met historische stadsmuren, ruige bergen en goede wijn, en je hebt het over Kroatië. Het vakantieland aan de Adriatische Zee werd niet voor niets meerdere malen gekozen als decor voor de serie Game of Thrones. En goed nieuws, Kroatië staat op ‘geel’. Metro bracht vorige week een bezoek aan het land; want hoe gaat het er in ‘coronatijd’ aan toe?

In ongeveer twee uur vliegen ben je vanaf Amsterdam of Rotterdam in Kroatië. Met de auto doe je er zo’n vijftien uur over. Een reis naar het land verloopt soepel, maar er zijn wel een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Wij zetten ze op een rij.

Tips voor een vakantie naar Kroatië in ‘coronatijd’

Voor vertrek

Voor een veilige reis heb je een coronabewijs nodig. Je mag Kroatië dus alleen in als je gevaccineerd bent, een negatieve PCR-test hebt die niet ouder is dan 72 uur, een negatieve antigeentest die niet ouder is dan 48 uur of als je al hersteld bent van Covid-19 en dit kunt aantonen met een medische verklaring. Check voor de zekerheid altijd de site van Rijksoverheid voor de laatste updates. Alle kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van testresultaten als hun ouder/verzorger aan de eisen voldoet.

Daarnaast is het ook handig om het toestemmingsformulier van het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme in te vullen. Dit is niet verplicht, maar het maakt het reizen wel gemakkelijker. Metro vloog heen via de luchthaven van Split en de reis verliep heel eenvoudig, mede door het toestemmingsformulier. Het formulier is gekoppeld aan je paspoort, dus bij de douane hoef je alleen je paspoort te laten zien. Verder werd er niet om codes of andere formulieren gevraagd. Reis je met de auto naar Kroatië? Dan rijd je via Duitsland, Oostenrijk en Slovenië en afhankelijk van je eindbestemming ook door Italië. Check via de website van Nederland Wereldwijd of de ANWB de voorwaarden van de andere landen.

Op de bestemming

En dan de mondkapjesplicht in Kroatië: reis je met het openbaar vervoer, bezoek je openbare gebouwen of winkels? Dan moet je (op de datum van schrijven, 12 juli) een mondkapje dragen. En ook in Kroatië geldt de 1,5 meter regel.

In Kroatië heb je veel verschillende eilanden, waardoor je regelmatig met een boot of ferry moet reizen. Nu zijn Kroaten over het algemeen hele relaxte mensen, maar op de ferries checken ze echt goed of je een mondkapje draagt. In hotels, restaurants, café’s en bars draagt het personeel wel een mondkapje, maar gasten hoeven dat niet. We moeten er bij vertellen dat, vooral de eilanden van Kroatië, gelukkig niet zo heftig zijn getroffen door corona. Het volk en vooral de mensen die in de toerismebranche werken, kunnen niet wachten totdat alles weer normaal is. Toch draagt het personeel braaf hun mondkapje.

Losgaan tijdens het uitgaan

Het eiland Hvar staat vooral bekend om het uitgaansleven. Wij bezochten club Carpe Diem Beach dat zich bevindt op een apart eiland (waarover deze week meer info op onze site). Vooraf kregen we allemaal een koortscheck en bij het bootje dat ons naar het eiland bracht, werden mondkapjes uitgedeeld (die overigens niet door alle feestgangers werden gedragen). Eenmaal op het eiland aangekomen moest je voor de entree van de club een vaccinatiebewijs of een geldige negatieve PCR-test laten zien. Op de dansvloer kun je los en hoef je natuurlijk geen mondkapje te dragen.

Terugreis van Kroatië naar Nederland

De terugreis vanuit Kroatië naar Nederland verliep zeer gemakkelijk. Je hoeft geen coronatest te laten zien en hoeft bij thuiskomst niet in quarantaine.

Zin gekregen in een vakantie naar Kroatië? Blijf Metronieuws.nl in de gaten houden, want deze week volgen er meer artikelen met tips.