#209 ‘Ik kan het bijna niet geloven: ik ga weer op vakantie!’

Mauds moeder is in alle staten als ze hoort dat Maud wil stoppen met haar studie. Het maakt Maud niet uit: haar besluit staat vast. Ondertussen maakt zij zich weer druk over de zwangerschap van haar moeder, die wat haar betreft veel te oud is om kinderen te krijgen. Na een avondje drinken (tot 00.00 uur) met Jessie, krijgt Maud een pakketje op werk bezorgd. „Ik heb werkelijk waar geen idee wat dit voor een pakket kan zijn…”

Ik snap er helemaal niks van. In het pakket zit een strandhanddoek en een klein gidsje van Kroatië. „Perspakketje?” roept Kimberley met een lach naar mij. „Ik heb geen idee!”, roep ik, waarna mijn telefoon afgaat. Het is Tommy! Ik neem op en hoor hem lachen. „Maudje… Ik kreeg een berichtje dat het pakketje hebt ontvangen. Wat vind je ervan?” Verbaasd kijk ik nog een keer naar de inhoud van het pakket. „Ja eh leuk, maar… waarom een reidsgids van Kroatië? Ik ben daar nog nooit geweest en heb toch ook geen plannen…”

Zodra ik de zin uitspreek verschijnt er een lach op mijn gezicht. „Omg… Tommy? Gaan we samen op vakantie?!” Ik wil het wel uitschreeuwen van geluk. Dit voelt echt als jaren geleden en ik heb zoveel zin om met hem weg te gaan! „Jazeker! Ik heb een ticket geboekt voor ons drietjes. We vertrekken overmorgen al! Het grootste gedeelte van de spullen heb ik al ingepakt en nu je bent gestopt met studeren, zitten we eigenlijk nergens meer aan vast. Je kunt je laptop gewoon meenemen als je af en toe iets voor werk moet doen?!”

Met zijn drieën

Ik ben blijven hangen bij ‘met zijn drieën’. Natuurlijk… Noa gaat ook mee. Dat betekent dus dat ik voor het eerst van mijn leven met een klein kind op vakantie ga. Bij het vooruitzicht aan gekrijs achterin mijn auto en het gebrek aan privacy als we van bil willen gaan op onze vakantiebestemming, krijg ik bijna een beroerte. Volgens mij ben ik net iets te lang stil, want ik hoor ‘Maud?’ in mijn oor. „Ja, te gek!”, piep ik. „Ik ben alleen nog nooit met een kind op vakantie geweest. Is het dan wel verstandig om direct langer weg te gaan? Kunnen we niet beter een weekendje gaan ofzo?”

„Nee joh”, roept Tommy enthousiast. „Ik heb vrienden daar zitten, die hebben een huisje en zitten er de hele zomer. Ergens in de buurt van Pula. Zij kunnen ook af en toe een avondje op Noa passen en dan kunnen wij weer eens ouderwets de beest uithangen. Maar we kunnen ook heel veel meer zien van het land, hoor. Heb je er zin in?!”

Bij die boodschap begint het direct te kriebelen. Ik kan het bijna niet geloven, ik ga weer op vakantie!

Als ik een paar uur later thuiskom, begin ik direct met het inpakken van mijn koffer. Door corona heb ik het afgelopen jaar bijna geen kleding gekocht. Met een zuur gezicht kijk ik naar de inhoud van mijn kledingkast. Dan app ik Rochella dat ik een probleem heb en als de wiedeweerga met haar moet gaan winkelen. Daarna app ik mijn moeder, dat ik waarschijnlijk een paar weken naar het buitenland ga. Ik krijg geen appje terug, terwijl ze wel online is gekomen. Wellicht is ze nog steeds gepikeerd dat ik mijn studie heb gestopt, maar het interesseert me eigenlijk geen reet. Ik boek een spray-tan sessie en maak direct een afspraak voor over een half uur om mijn nagels te gaan doen. Noa of niet, ik moet mijn seksleven redden deze vakantie en dat gaat alleen als ik er sexy uit zie!

Gad-ver-damme!

Ik trek mijn jackje aan (dat moet tegenwoordig in Nederland als het zomer is, yuk!) en trek de voordeur open. Dan schrik ik me helemaal kapot. Op de deurmat ligt een dode rat! Gad-ver-damme!! hoe komt dat ding in godsnaam?! Ik woon hartstikke hoog en heb geen honden of katten in dit appartementencomplex…

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van ‘Nachtboek van Maud’.