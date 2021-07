Aalsmeer vernoemt straat naar Peter R. de Vries: ‘Eerbetoon’

Aalsmeer gaat een straat vernoemen naar Peter R. de Vries. Dat heeft het college besloten, meldt de gemeente vandaag. De misdaadjournalist die op 15 juli overleed na een moordaanslag op hem een week eerder, is op 14 november 1956 geboren in die gemeente.

De Peter R. de Vriesstraat komt bij de televisiestudio’s in Aalsmeer, volgens de gemeente „een zeer passende locatie omdat hij zoveel jaren in de tv-wereld heeft gewerkt”. Op het terrein van de studio’s wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd, een van de straten zal de naam van de journalist dragen. „Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopten”, meldt burgemeester Gido Oude Kotte. In Aalsmeer ligt al een tegel met de naam van De Vries in de ‘Walk of Fame’ in de Zijdstraat.



De gemeente Amstelveen wil mogelijk ook een straat vernoemen naar de overleden misdaadjournalist. „Peter R. de Vries heeft lang in Amstelveen gewoond: we kenden hem en hij groeide hier op. Dat hij een bijzondere inwoner was hoef ik niet uit te leggen”, zegt wethouder Raat tegen het plaatselijke magazine AmstelveenZ. De wethouder voegt eraan toe dat de gemeente „natuurlijk” open zou staan voor het idee, als dat verzoek komt. In Amstelveen komt een nieuwbouwwijk, De Scheg. Straten in deze wijk worden vernoemd naar bekende inwoners van de stad.

De familie van De Vries wil ook graag dat er een straat naar Peter R. vernoemd wordt, maar dan in Amsterdam. Dat idee ontstond afgelopen week op Twitter. Broer Wouter de Vries en advocaat Peter Schouten vertelden aan tafel bij Humberto dat ze het idee steunen. „Gooi eens een zeeheld eruit en kom met een Peter R. de Vries-straatnaam.” De twee zeiden contact te hebben met burgemeester Femke Halsema over het initiatief. „Ik denk dat het goed is als we ons herinneren hoe zo iemand voor ons allemaal heeft gestreden”, zei Schouten.