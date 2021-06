7 opvallende feiten over de tegenstander van Oranje: Tsjechië

Na een eenvoudige groepsfase strijkt het Nederlands elftal vandaag neer in het Hongaarse Boedapest. De tegenstander aldaar vanavond is Tsjechië. Maar wat weten we nou eigenlijk van de Tsjechen?

Hierbij een vooruitblik van Metro op de tegenstander in de achtste finale van het EK voetbal.

1. Matige groepsfase van Tsjechië

De Tsjechen begonnen Euro 2020 voortvarend. Zo begonnen ze met een wedstrijd tegen Schotland in Glasgow. Deze won Tsjechië afgetekend met 0-2, mede door een doelpunt dat alom wordt getipt als de goal van het toernooi. Want spits Patrik Schick klopte op fabelachtige wijze de Schotse doelman vanaf de middenlijn.

In de tweede wedstrijd waren de Tsjechen minder effectief. Want tegen Kroatië eindigde de wedstrijd in 1-1. Maar in de laatste wedstrijd liet Tsjechië zich kloppen door de uiteindelijke groepswinnaar Engeland. Daardoor eindigde Tsjechië als derde in Groep D, waardoor het in de achtste finale Oranje treft.

2. Negatief onderling resultaat voor Oranje

Zoals altijd kijkt Metro ook naar de onderlinge resultaten. Tot nog toe won het Nederlands elftal altijd vele malen vaker dan de toekomstige tegenstander. Maar dat is dat dit keer niet het geval. Nederland en Tsjechië troffen elkaar elf keer. Van die elf wedstrijden wist Oranje er maar drie te winnen. Dit terwijl de Tsjechen er vijf wonnen.

De bekendste ontmoeting stamt uit 2004. Op het EK in Portugal troffen Nederland en Tsjechië elkaar in de groepsfase. Nederland kwam met een ontketende, en toen nog 20-jarige, Arjen Robben snel op een 2-0 voorsprong. Toen toenmalige bondscoach Dick Advocaat na een uur spelen de Groninger naar de kant haalde, draaiden de Tsjechen de wedstrijd om (2-3). Wedstrijden tegen Tsjechië zullen altijd doen denken aan die wedstrijd en díe onbegrepen wissel.

3. De sterspelers van Tsjechië

De Tsjechen hebben niet meer de sterren zoals in 2004. Pavel Nedved, Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd en Petr Čech zullen dan ook niet aan de aftrap verschijnen vanavond. Maar toch loopt er nog genoeg talent rond in de Tsjechische selectie. Zo speelt met nummer 15 Tomáš Souček van West Ham United. Hij is een controlerende middenvelder, maar scoorde dit seizoen tien maal in de Engelse Premier League.

Maar de grote ster en topscorer van de Tsjechen op dit EK is Patrik Schick. De man van de voorlopige goal van het toernooi is normaal speler van het Duitse Bayer Leverkussen. Ondanks dat de 25-jarige daar niet verder kwam dan 9 competitiegoals, is de spits op Euro 2020 wel op dreef. In drie wedstrijden scoorde hij al drie keer. Dus let op die nummer 10!

4. Minste ploeg van Euro 2020

Het is de afgelopen weken al duidelijk geworden dat het niet tegen zit voor het Nederlands elftal. In de groepsfase trof men relatieve kleinmachten als Noord-Macedonië en Oekraïne en tot de halve finale kan Nederland geen topland treffen.

Maar de tegenstander van vanavond is op papier, ondanks de enkele sterspelers, ook geen grootmacht. Zo staat Tsjechië op dit moment 40e op de wereldranglijst van de FIFA. Daarmee is het het laagst geklasseerde land dat nog actief is op het EK. Ter vergelijking, Nederland bungelt op de 16e plaats op de lijst.

5. De geschiedenis van Tsjechië op een EK

Maar die tijden zijn wel eens anders geweest. Eerder refereerden we al aan de sterspelers van weleer, maar nu kijken we naar het succes dat Tsjechische sterspelers hebben gebracht. De beste prestatie van een nationale voetbalploeg van Tsjechië stamt uit 1996. Op dat eindtoernooi in Engeland wisten de Tsjechen ternauwernood de groepsfase te overleven. Maar in de kwartfinale versloegen ze de Portugezen en in de halve finale de wereldkampioen van twee jaar later, Frankrijk. In de finale verloor Tsjechië met 1-2 van, hoe kan het ook anders, de Duitsers.

6. Winst in 1976

Eén keer wonnen de Tsjechen wél het EK. In 1976, wel te verstaan. Onder dezelfde vlag, maar onder een samengestelde naam, pakten zij toen hun enige prijs. Tsjechië was namelijk tot 1992 deel van de republiek Tsjechoslowakije. Daarna splitste dat land zich in Tsjechië en, je raadt het al, Slowakije. Dus officieel kunnen we deze EK-overwinning niet toeschrijven aan Tsjechië, of aan Slowakije. Maar het Tsjechische volk en voetbal weten dus wel wat winnen is.

Maar toch zal die overwinning voor altijd de geschiedenisboeken in gaan. Niet vanwege de prijs van de Tsjecho-Slowaken en niet vanwege het geweldige veldspel. Maar door een penalty van middenvelder Antonín Panenka. In plaats van blind te schieten, nam Panenka de beslissende penalty in de finale héél subtiel: Hij deed het met een stiftje. Sindsdien is zijn achternaam al opgenomen in annalen van het voetbal als een manier om een strafschop te nemen.



7. Bijzondere bondscoach

De bondscoach van de Tsjechen is een bijzondere. Jaroslav Šilhavý is namelijk de speler met de meeste wedstrijden op zijn naam in de nationale competitie van Tsjechië (Tsjechoslowakije). De nu 59-jarige speelde tussen 1979 en 1999 een totaal van 465 wedstrijden voor vijf verschillende clubs. Na zijn aanstelling was Šilhavý nog niet echt populair. Lokale media noemden hem zelfs de ‘Rozcvickar.’ Vrij vertaald is dat degene die de warming-up leidt. Maar sindsdien is het vertrouwen van de Tsjechische natie enorm gegroeid.