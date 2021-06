Ken je The Isles of Scilly? Het tropische en exotische deel van Engeland

Hagelwitte exotische stranden in… Engeland? Ja, dat bestaat. Aan de kust van Cornwall ligt namelijk een Caribisch ogende paradijselijke eilandengroep, genaamd The Isles of Scilly.

Wellicht krijg je bij Engeland niet een tropisch vakantiegevoel en denk je eerder aan regen en warme pubs. Maar er is dus een uithoek met Caribische sferen. De Engelse Isles of Scilly, oftewel de Scilly-eilanden, liggen aan de kust van Cornwall in het Verenigd Koninkrijk. In de blauwe wateren van de Atlantische Oceaan. Er zijn vijf bewoonde eilanden en 140 kleine onbewoonde eilandjes.



Isles of Scilly andere temperaturen dan Engeland

De vijf bewoonde eilanden bestaan uit St. Mary’s, waar de meeste mensen wonen, St. Martin, met mooie stranden en zelfs wilde zeehonden, het palmboom-rijke Tresco dat volstaat met bloemen en het rustige St. Agnes/Gugh en Bryher. De eilandengroep heeft iets meer dan 2000 inwoners. Het grootste deel daarvan woont op St. Mary’s. Op St. Mary’s huur je in de hoofdstad Hugh Town makkelijk een kayak of fiets. De afstanden zijn niet groot en een auto is volledig overbodig. Daarnaast varen tussen de eilanden regelmatig boten die je van het ene naar het andere eiland brengen.



Sneeuw of vrieskou kennen ze niet op The Isles of Scilly. Hoe het kan dat deze eilanden zo tropisch aanvoelen? Dat heeft alles te maken met de warme zeestroom van de Noord-Atlantische Drift. Ook hebben de eilanden, naast de indrukwekkende natuur, veel geschiedenis. Zo tref je als bezoeker oude monumenten, middeleeuwse gebouwen en restanten uit het Romeinse tijdperk. Sinds de Steentijd wonen er namelijk al mensen op de eilanden.

Onderwaterwereld vol schatten

Vooral de indrukwekkende onderwaterwereld en het kleurrijke rif zijn een genot voor duikers en snorkelaars. Tijdens een duiktrip kan het zijn dat je op een eeuwenoud scheepswraak stuit. In de wateren van de eilandengroep ligt namelijk behoorlijk wat geschiedenis. Tegenwoordig spoelen nog steeds verrassende schatten aan op de stranden. Zo vond de 90-jarige archeoloog Richard Larn ooit, tijdens een onderzoek naar scheepswrakken, duizenden gouden munten.



