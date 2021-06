Hilariteit om blunder van Op1 met naam van topcrimineel

Op1-kijkers hebben het maar over één ding na de uitzending van gisteravond, en dat is niet een van de boeiende onderwerpen. Nee, het gaat om een blunder van het programma. De zoon van Martin H., een topcrimineel, was namelijk aanwezig en zijn achternaam stond groot in beeld. En laat zijn naam nou ook beginnen met een H.

Namen van verdachten en criminelen worden nooit bekendgemaakt, maar altijd aangeduid met slechts de eerste letter. Maar als er een familielid aanschuift met (hoogstwaarschijnlijk) dezelfde achternaam, kun je hen moeilijk ook met slechts de eerste letter benoemen, moet de redactie van Op1 gedacht hebben.



OM: we maken de achternaam van een topcrimineel niet bekend: #op1: hold my beer https://t.co/3NfqJnxf2b — Lianne van Veen (@Liedje87) June 8, 2021

Blunder van Op1 met Martin H.

Kijkers raken bijna niet uitgepraat over de blunder van Op1, en Twitter stroomt vol met screenshots en foto’s. Het doet denken aan een sprookje: „Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet.” Even later werd ‘Martin H.’ aangepast naar ‘Martin Hoogland’.



Jeoffrey Hoogland de zoon van 'Martin H.' #Op1 🤔 Niemand weet, niemand weet …. dat ik Repelsteeltje heet. 😂 pic.twitter.com/fM2Qx3lrMM — Koen (@KoenF67) June 8, 2021



Hoe zou de achternaam van Martin H. toch zijn?#op1 — Roeftan Jalon (@RoeftanJalon) June 8, 2021



Biografie

Jeoffrey Hoogland was aanwezig bij Op1 om het te hebben over zijn vader, Martin. Er komt namelijk een biografie uit over hem, geschreven door journalist Vico Olling. Volgens Hoogland verdient zijn vader dit boek, omdat hij „is neergezet als moordenaar en daar ben ik het niet mee eens”. Hij zegt dat hij zijn vader op een hele andere manier kent, en dat hij gelooft in zijn onschuld. De rechter veroordeelde hem wel, maar zelf ontkende Martin alles. „Als je kijkt naar het hele verhaal, dan kom je erachter dat er heel slecht onderzoek is gedaan”, zegt Jeoffrey. Voor Olling maakt het weinig uit of Martin schuldig is of niet.

Hoogland was werkzaam bij de Amsterdamse politie, maar wordt in 1984 ontslagen wegens wangedrag. Daarna zou hij zich aan hebben gesloten bij de Joegoslavische maffia, regelmatig cocaïne gebruiken en in 1991 schoot hij Klaas Bruinsma dood. Hij moest twintig jaar de cel in, en toen hij in 2004 naar buiten kwam, schoot iemand hem op straat dood.



Jeoffrey Hoogland en @vicolling over de biografie van politieman en crimineel Martin H. Jeoffrey: “Mijn vader verdient een boek. Hij is neergezet als moordenaar en daar ben ik het niet mee eens.” @vicolling: “Of ie het gedaan heeft of niet is voor mij niet zo belangrijk.” #Op1 pic.twitter.com/H90oJVlQx6 — Op1 (@op1npo) June 8, 2021

