Wybren van Haga vindt het nu ook: Poster 5 mei een pijnlijke affaire

Nee, die 5 mei-poster had er toch niet moeten zijn, vindt Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga. De vergelijking die zijn partij FVD deze week trok tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen was onnodig en onverstandig.

Wybren van Haga zei dat vandaag in een Tweede Kamer-debat over de inzet van coronatesten om delen van de samenleving weer eerder te kunnen openen.

Onverstandig, zegt Wybren van Haga

Op de poster, die qua opmaak lijkt op de posters van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, staat: ‘Op 5 mei herdenken we 75 jaar vrijheid’, en de jaartallen 1945-2020. Bij het laatste jaartal staat een overlijdenskruisje. De poster is ondertekend door FVD en organisaties als Viruswaarheid en Nederland in Verzet. Hij leidde tot een storm van kritiek.

Van Haga is het met de critici „op zich eens dat dit niet te vergelijken is”. Hij vindt het „om meerdere redenen onverstandig om dat te doen. Het is een ongelooflijk pijnlijke affaire voor heel veel mensen. Wat mij betreft is het totaal onnodig om dat soort pijnplekken open te rijten”.



'Zeer ongepast', zegt Nationaal Comité 4 en 5 mei over poster Forum https://t.co/Wxj43tVHqf via @NOS — Frank V. afspraken gemaakt Covid19-vaccinaties💉!! (@Verywimp) May 6, 2021

Vergelijking Jodenvervolging en quarantaineplicht

Verschillende Kamerleden verwezen naar een debat vorige week, waarin FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen een vergelijking maakte tussen de Jodenvervolging en een quarantaineplicht. Ze vroegen Van Haga wat hij eraan gaat doen om dit soort incidenten in zijn partij te voorkomen. Van Haga wilde hier niet op ingaan. „Ik hoef geen verantwoording af te leggen over wat ik binnen mijn partij ga doen.” Hij hekelde het feit dat „tegenstanders van de argumenten altijd dit aangrijpen”. „Het vertroebelt de discussie. Ik hoop juist dat we de discussie kunnen voeren op basis van argumenten.”



Theo Hiddema, sinds kort voor de FVD in de Eerste Kamer, liet zich gisteren al negatief uit over de poster. Hij noemde die op de radiozender BNR niet smaakvol en „stom, heel stom”. „Ik begrijp dat je de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wil zien, maar jat dan niet het logo van de 4 – 5 mei-beweging. En breng zodoende niet het leed van de joden in relatie met de ongemakken van corona”, aldus Hiddema.

Veel reacties op Wybren van Haga

Op Twitter regent het reacties op het standpunt dat Wybren van Haga in de Tweede Kamer liet horen. Voor, veel tegen en tot aan een beschuldiging aan de NOS aan toe.



Mooi, laten ze elkaar maar afmaken. — Jan van Ewijk 🇪🇺 (@Jan_van_Ewijk1) May 6, 2021



Zal wel weer een poging van de NOS zijn om een splijtzwam te veroorzaken binnen de FvD.@WybrenvanHaga wees gewaarschuwd.

Ook aan de achterban: trap er niet in! — Markus Mijdus (@mark_mijdus) May 6, 2021



Betekent niets als je nog steeds lid bent van die partij en er zelfs voor staat.@wybrenvanHaga https://t.co/YsHDgNs6rI — īngrīd stam (@ingridmeta) May 6, 2021



Waarom afstand nemen van gedachtegoed van je eigen partij @WybrenvanHaga? De kleur bruin wordt er niet anders van. https://t.co/XcI9TiZBk0 — Jℹ️tse Kn🅾️🅾️p (@JitseUsquert) May 6, 2021



Dit had u meteen moeten zeggen meneer @WybrenvanHaga. Het is goedkoop en ongepast om daar nu nog mee te komen.

U bent zelf net zo goed verantwoordelijk voor de pijn die deze heeft veroorzaakt.

FVD-Kamerlid Van Haga: 5 meiposter was ongepast https://t.co/cbUBChC1JF — Geert van der Meulen (@gevedem) May 6, 2021



Als beschaving veinzen een olympische sport zou zijn, dan had Wybren van Haga vandaag zijn nominatie voor Tokio verzilverd. — Karel Rosman (@KarelRosman) May 6, 2021



