School in Bussum verwijdert leerlingen na totaal geëscaleerde examenstunt

Misschien herinner je je eigen eindexamenstunt nog wel. Met je klasgenoten verkleed als Grease bier drinken op een luchtkussen bijvoorbeeld. In elk geval redelijk onschuldig allemaal, maar het kan ook anders, hebben medewerkers van een school in Bussum aan den lijve ondervonden.

Het Willem de Zwijger College in Bussum doet uiterlijk vrijdag aangifte van de vernielingen en misdragingen tijdens een uit de hand gelopen examenstunt twee weken geleden. Ook wordt een nog onbekend aantal leerlingen van school gestuurd, zegt rector Jan Adels na een bericht van de Gooi- en Eemlander. „Ingrijpend, maar enige passende reactie na geweld.” Enkele andere leerlingen hangt een schorsing boven het hoofd.



Eindexamenstunt Bussum

Tijdens de stunt op 23 april werden medewerkers bedreigd en aangevallen. Leerlingen richtten vernielingen aan op hun eigen school en op het Vituscollege in de buurt. Ook werd volgens de rector veel alcohol gedronken. De politie hield die bewuste vrijdag twee mensen aan en schreef ruim twintig boetes uit, onder meer omdat de jongeren zich niet aan de coronaregels hielden.



Boets voor leerlingen

Tussen de vijftig en honderd jongeren zouden bij de ongeregeldheden zijn betrokken. Maar om hoeveel leerlingen het precies gaat, wil Adels niet zeggen. „De leerlingen om wie het gaat hebben een brief thuis ontvangen. Volgende week bieden we ze de gelegenheid om, eventueel met hun ouders, naar school te komen om hun verhaal te houden.” De directeur vindt deze wederhoor van groot belang. „Aan de andere kant kondigen we deze sancties natuurlijk niet zomaar aan.”

Leerlingen die van de middelbare school voor havo en vwo worden gestuurd terwijl ze in hun eindexamenjaar zitten, moeten dat examen op een andere school afmaken. Het Willem de Zwijger College helpt ze, indien nodig, bij het vinden van die andere school. „Ook leerlingen die in klas 4 of klas 5 zitten en pas volgend jaar eindexamen doen, krijgen die hulp aangeboden als we ze hebben verwijderd.”

Eindexamens in aantocht

Adels vindt het nu vooral van groot belang dat de rust op de school wordt hersteld. „De centrale examens komen eraan en leerlingen hebben op dit moment baat bij rust om zich daarop voor te bereiden.” In een later stadium volgen groepsgesprekken op de school met leerlingen, ouders en docenten. „Waar ging het mis en hoe kunnen we voorkomen dat het ooit nog eens gebeurt, dergelijke vragen.”