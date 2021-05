Mark Rutte onder vuur vanwege tweet over Israël: ‘Eenzijdig’

Mark Rutte ligt wederom onder vuur, en dan niet vanwege zijn ‘slechte geheugen’. Nee, dit keer gaat het om een tweet die hij plaatste, over escalerende strijd tussen Israël en Palestina. De demissionair premier kan rekenen op kritiek vanuit de Kamer, maar ook het volk is allesbehalve blij met hem. „Not my president”, is inmiddels een veelgehoorde leus op social media.

„Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit”, schrijft Rutte die „zeer bezorgd” is over het geweld. Hij roept op tot een wapenstilstand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit. — Mark Rutte (@MinPres) May 14, 2021

Rutte: ‘Zelfverdediging van Israël’

Juist het woordje ‘zelfverdediging’ schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Zij zeggen namelijk dat wat Israël doet, helemaal niet valt onder zelfverdediging. Op Instagram is een overzicht te vinden van het aantal mensen dat gewond is geraakt tijdens dit conflict. Een kleine samenvatting: in 2018 raakten 31.558 Palestijnse burgers gewond, 130 Israëlische. In 2019 waren het er 15.628 aan de kant van Palestina, 133 aan de kant van Israël. En afgelopen jaar, 2020, ging het om 2781 Palestijnse burgers en 61 Israëlische.

Uiteindelijk gaat het om 5590 Palestijnse doden en 251 Israëlische. Nogmaals: niemand praat welk soort geweld dan ook goed, maar de nadruk ligt op de ‘eenzijdigheid’ van de tweet van Rutte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

As a Dutch citizen I would very much like to distance myself from this abomination of a statement. Side note: Mark Rutte is not our prime minister. He just likes to pretend. #FreePalestine https://t.co/j4wbrD5AoZ — Johanneke (@Johannekest) May 14, 2021

Een ander komt met een voorbeeld, in reactie op de tweet van Rutte: dit is hoe het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland of de VS eruit zouden zien als daar gebeurde wat er in Palestina is gebeurd. Langzamerhand blijft er nog maar een heel klein stukje ‘Duitsland’ over, en verandert de rest van het land naar Israëlisch grondgebied.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mark Rutte check this map, then you can see what is going on in Palestine. pic.twitter.com/IfoKcz1dHn — Dahir Ali (@guriceel) May 14, 2021

Linkse partijen: ‘Ongelooflijk eenzijdige tweet’

Uit de Tweede Kamer klinkt dus ook kritiek, vooral van linkse partijen. „Een ongelooflijk eenzijdige tweet”, vindt Jasper van Dijk van de SP.

Volgens D66’er Sjoerd Sjoerdsma moet het geweld stoppen „maar waarom zwijgt Rutte bij nederzettingenbouw, onteigeningen? Waarom zwijgt Rutte als Israël duizenden Palestijnen verwondt in Gaza in 2018? Internationaal recht mag je niet à la carte inzetten: het geldt altijd, overal en voor iedereen”, twittert hij.

Zijn collega Tom van der Lee van GroenLinks vindt dat het geweld onmiddellijk moet stoppen, maar vraagt zich af waarom premier Rutte het niet „onacceptabel” noemt dat Israël doorgaat met annexaties van Palestijns gebied.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja, natuurlijk moet het geweld stoppen Maar waarom zwijgt Rutte bij nederzettingenbouw, onteigeningen? Waarom zwijgt Rutte als Israël duizenden Palestijnen verwondt in Gaza in 2018? Internationaal recht mag je niet à la carte inzetten: het geldt altijd, overal en voor iedereen https://t.co/EdnDOC91qR — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) May 14, 2021

Conflict tussen Israël en Palestina

„Spreek je ook eens uit over de decennialange mensenrechtenschendingen van de Israëlische regering jegens de Palestijnen. Zonder het wegnemen van de onderdrukking van de Palestijnen, is er geen oplossing voor het conflict”, vindt Stephan van Baarle van DENK.

Maar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie steunt Rutte juist. Hij noemt het een goed statement. „Er zijn al meer dan 2000 raketten vanuit Gaza op Israëlische burgers – Arabieren en Joden – afgevuurd. Als dat stopt, stopt Israël met haar acties tegen Hamas in Gaza.”

Het geweld is de afgelopen dagen snel geëscaleerd. De radicale Palestijnse beweging Hamas vuurt honderden raketten vanuit Gaza af op Israël. Dat bombardeert massaal op zijn beurt weer doelen in Gaza. Er vielen de afgelopen dagen 120 doden aan Palestijnse kant en acht Israëliërs verloren het leven.