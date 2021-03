Aanmeldingen voor proefvakantie Rhodos kwamen met duizenden tegelijk

De aanmeldingen voor de eerste proefvakantie gingen gisteravond meteen al als een malle. Ruim zeventienduizend mensen willen wel met hun kop in de zon op Rhodos. Er is helaas maar plek voor 189 liefhebbers. Hoe de selectie van deze ‘Expeditie Rhodos’ gaat?

Metro berichtte gisteren al over de eerste proefvakantie. Met 189 mensen naar een luxe all-inclusive resort op Rhodos, voor 399 euro per persoon, en dit is ínclusief PCR-testen. Je mag alleen niet van het resort af, wat meteen een dikke no go bleek voor sommigen.

Voordelen proefvakantie Rhodos

Maar anderen vinden dat geen enkel probleem en zien er de voordelen ook wel van in. Geen stress over welk uitje te kiezen – de boottocht of toch weer de jeepsafari – en ook geen angst om de weg kwijt te raken en in je steenkolen Grieks, of Engels, de weg moeten vragen aan een local. Nee hoor, tijdens de proefvakantie op Rhodos is alles lekker dichtbij en nooit ver weg.

Aanmelden Sunweb

Vanaf gisteravond klokslag zes uur konden zonliefhebbers zich aanmelden voor de eerste vakantiepilot die op 12 april van start gaat en acht dagen duurt. En dat veel Nederlanders snakken naar een cocktail op buitenlandse locatie en een hotelmade gyros, blijkt wel uit de aanmelding. Ruim zeventienduizend aanmeldingen kwamen binnen via de website van Sunweb voor de all-inclusive pakketreis naar het luxe resort Hotel Mitsis Grand Beach. Een hotel waar ook graag veel vakantiegangers semi-nonchalant voor poseren, blijkt wel uit de foto’s op Instagram.



De reis wordt georganiseerd namens de hele reisbranche, maar Sunweb en Transavia voeren het daadwerkelijk uit. Iets waar Mattijs ten Brink, CEO Sunweb Group trots op is. „Dat er nu al zoveel aanmeldingen zijn, overtreft onze verwachtingen. We hebben nu al één ding geleerd: als er duidelijkheid is, dan accepteren mensen de veiligheidsmaatregelen en gaan ze boeken. Tegelijkertijd is het een keiharde bevestiging dat niet alleen de reisbranche snakt naar perspectief, maar alle Nederlanders ook niet meer kunnen wachten.”

Selectie ‘Expeditie Rhodos’

Maar ja, er zijn maar 189 plekken te vergeven. Hoe gaan ze de selectie van deze ‘Expeditie Rhodos’ maken? Op basis van alle aanmeldingen maakt Sunweb een eerste selectie, die voldoet aan de door de Nederlandse overheid gestelde criteria voor de doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar, met uitsluiting van mensen die behoren tot de verhoogde risicogroep. Daarna wordt er gekeken wie zich als eerste heeft ingeschreven, maar omdat het inschrijfformulier bij sommigen niet direct werd getoond vanwege het grote aantal bezoekers, wordt er een kleine groep mensen door een onafhankelijke notaris geselecteerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

200 Nederlanders mogen met @Sunweb en @transavia mee naar Rhodos voor een proefvakantie. Er waren 5.000 aanmeldingen in de eerste 3 minuten van de inschrijving, CEO Mattijs ten Brink denkt dat het wel volgeboekt is. pic.twitter.com/Pi0LhagNpj — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 24, 2021

Geselecteerd door Sunweb

En ben je een van de geluksvakantievogels, dan word je persoonlijk telefonisch benaderd door Sunweb om alle informatie en richtlijnen door te spreken. Tijs den Brink is dankbaak voor alle aandacht en animo. „We willen alle mensen die zich hebben ingeschreven enorm bedanken. Helaas hebben we nu nog maar een vliegtuig te vullen, maar ik heb er vertrouwen in dat we deze zomer weer mooie vakanties kunnen verzorgen samen met onze partners op de bestemmingen.”