Hoe doen wij het qua vaccineren, vergeleken met de buren?

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat Nederland 600.000 doses van de coronavaccins op voorraad heeft. Inmiddels hebben in ons land 1,5 miljoen mensen een eerste coronavaccinatie gehad. 600.000 van hen zijn zelfs al optimaal beschermd, omdat ze beide prikken hebben gehad.

De Jonge beloofde de Tweede Kamer onlangs dat het vaccinatie-tempo binnenkort weer flink wordt opgevoerd. Zo levert farmaceut Janssen volgende maand 170.000 vaccins. Eén prik van dat middel is voldoende, dus dat schiet het aantal gevaccineerden met duizenden mensen omhoog. Maar volgens de directeur zijn het juist de vaccins zelf die ons vertraging opleveren. En dat ligt dan vooral aan AstraZeneca: de levering van die vaccins verloopt chaotisch. In ieder geval: als we De Jonge dus moeten geloven, zal het binnenkort allemaal een stuk sneller gaan. Genoeg over ons, hoe doen onze buurlanden het?



#Vaccinatie ➡️ Half april: 4 mln 💉

👉 meeste 80+ en mensen met hoog medisch risico

➡️ Begin mei: ruim 5 mln 💉

👉 70+

👉 half mei: 60+

➡️ Begin juni: 11 mln 💉

👉 juni: 50+/40+/30+

👉 juni/juli: 20+

➡️ Begin juli: iedereen die wil een 1e prik, 2/3 geheel gevaccineerd (7/7) pic.twitter.com/nFVLkcHMAS — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 23, 2021

Ruim miljoen mensen ingeënt in België

Allereerst: België. Zij hebben, volgens gezondheidsinstituut Sciensano, per 22 maart 2.073.233 doses van de coronavaccins aangeleverd gekregen. 70 procent daarvan is gebruikt, wat neerkomt op een overschot van 612.156 doses. Die vaccins zullen worden gebruikt maar zijn bijvoorbeeld nog niet op de plaats van bestemming. In België wonen bijna 11,5 miljoen mensen.

Van die bijna 11,5 miljoen mensen zijn tot 14 maart (er is altijd sprake van rapportagevertraging) 1.010.181 mensen ingeënt. 450.896 van hen hebben ook al de tweede prik gekregen. Net als bij ons zijn de gevaccineerden vooral senioren: van de 85-plussers in België is een kwart volledig gevaccineerd en bijna de helft heeft de eerste inenting achter de rug. Maar bij mensen die iets jonger zijn, bijvoorbeeld onder de 75- tot 85-jarigen, loopt het percentage gevaccineerden snel terug. Van die leeftijdsgroep is namelijk maar 6,26 procent twee keer geprikt.



Situatie België In totaal hebben 1046229 personen hun 1e vaccinatie gekregen. (9.1% over totale Belgische bevolking en 11.37% bij 18+)

Met 26157 vaccinaties per dag is de geschatte einddatum voor een 1e dosis in België: 26 apr. 2022. — Robin van Nooij 🇧🇪 (@Cygie) March 25, 2021

Net als bij ons gebeurt het vaccineren in België in fases. Eerst de bewoners en medewerkers in verpleegtehuizen en collectieve zorginstellingen, dan het medisch en ander personeel uit de eerstelijnszorg en in de ziekenhuizen. Daarna zijn alle 65-plussers aan de beurt, 45-plussers met een verhoogd risico en mensen met een essentieel beroep, waaronder de politie. Ten slotte wordt de rest van de bevolking gevaccineerd.

Duitsland heeft al ruim 15 miljoen vaccins ontvangen

Duitsland heeft – met een stuk meer inwoners – een hoop meer vaccins ontvangen dan wij en België. Onze oosterburen hebben namelijk al 15.654.795 doses van drie verschillende coronavaccins ontvangen. Dat staat op het vaccinatiedashboard van de Duitse autoriteiten. Bijna driekwart daarvan is al gebruikt, wat betekent dat ze nog 4.211.140 doses over hebben.

Ruim 3,5 miljoen mensen in Duitsland hebben dan ook al twee prikken gehad. 4,2 procent van de bevolking is dus optimaal beschermd. In totaal 9,5 procent (7.930.580 personen) heeft eerste dosis van een vaccin gehad. In Duitsland wonen ruim 83 miljoen mensen.



– France has used only 55% of its AZ vaccines

– Germany has used only 56% of its AZ vaccines

– Six other EU countries have used 50% or less

– Across the EU, only 58.9% of available AZ vaccine doses have been administered

– The rate for all other vaccines in the EU is 83.5% https://t.co/zX4XpRY4LD — Phil (@Blackbirds1632) March 25, 2021

Het overgrote deel van de gevaccineerden in Duitsland behoort tot de groep 70-plussers of werkt in de zorg. Verder gaan er ook vaccins naar bewoners van verpleeghuizen en ernstig zieke mensen die bij een besmetting verhoogd risico lopen. In de volgende vaccinatieronde komen onder meer 60-plussers en mensen met een medische indicatie in aanmerking voor een vaccin. De rest van het land volgt daarna.

Ruim helft van Britten één keer gevaccineerd

En tot slot de overburen, het Verenigd Koninkrijk. Daar worden de vaccins van AstraZeneca geproduceerd, en dus krijgen de Britten vrij veel doses van dat middel geleverd. BBC News schrijft dat er wekelijks een tot twee miljoen doses geleverd worden. Daarnaast krijgen de Britten ook nog vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Hoeveel er momenteel op voorraad zijn, is niet duidelijk. Dagelijks worden honderdduizenden mensen gevaccineerd.

Ruim 28,3 miljoen Britten hadden tot 22 maart een eerste coronaprik gehad. In het VK wonen 66,6 miljoen mensen, dus dat komt uit op 53,8 procent van de bevolking. Wel een stuk minder mensen hebben de tweede prik gehad: 4,5 procent. Dat betekent dat 2.363.684 mensen volledig ingeënt zijn. De verschillen in de percentages zijn te verklaren doordat de Britten zo veel mogelijk mensen hun eerst prik willen geven.

De voorsprong van de Britten hebben ze te danken aan hun startdatum. Zij waren namelijk het eerste Europese land dat haar bevolking begon in te enten tegen corona. Als eerst waren de 80-plussers en zorgmedewerkers aan de beurt. Inmiddels worden meer groepen ingeënt. Het gaat om 50-plussers, mensen met een ernstige ziekte of een medische indicatie, bepaalde maatschappelijke werkers en een deel van de mantelzorgers. De rest van de bevolking volgt op een later moment.