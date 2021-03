Johan Vlemmix kreeg met Feestpartij in elk geval méér stemmen dan Grapperhaus

Johan Vlemmix komt niet in de Tweede Kamer met z’n eenmanspartij de Feestpartij. Hij behaalde te weinig stemmen voor een zetel. Maar wel meer stemmen dan Grapperhaus, circuleert het op Twitter. En ook meer dan Willem Engel. Mensen op Twitter vinden dat grappig.



Zelfs minder stemmen dan Johan Vlemmix… pic.twitter.com/68uwpJjWPz — Swamsel (@Swamsel) March 24, 2021

In februari vertelde Johan Vlemmix nog aan Metro dat hij het „lullig met een grote L” vond voor zijn partijgenoten die door een misverstand niet op de kieslijst terecht waren gekomen. Hij prijkte er dus in z’n eentje op, „een unicum in Nederland”, lachte hij er toen toch maar om, met een beetje kiespijn. Maar de Brabander was realistisch. „Ik ga er toch niet vanuit dat ik meer dan één zetel ga halen.”

Feestpartij niet de Kamer

Die ene zetel heeft hij niet gehaald. En het was geen kantje boord of een ‘nét nietje’. De Feestpartij (ook wel DFP) van Johan Vlemmix heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen 3744 stemmen gekregen. Dat blijkt uit de definitieve uitslag van de stembusgang. Het was al snel na de verkiezingen duidelijk dat de Feestpartij, die als credo’ Maakt Nederland een stukje leuker!’ niet in de Tweede Kamer zou komen. „De stemming is toch goed, de positiviteit van de vele stemmers op De Feestpartij motiveert zeker om verder te gaan”, reageerde Vlemmix toen. En je kunt niet zeggen dat hij er niet aan van alles heeft gedaan.



Johan Vlemmix is optimist in hart en nieren

De lijsttrekker, en de enige kandidaat op de lijst, was vooral blij met alle positieve reacties. Aanvankelijk mikte Vlemmix op één zetel. „Ik heb al van zoveel mensen foto’s en video’s gehad vanuit het stemhokje”, vertelde hij. „Ook van mensen van wie ik helemaal niet had verwacht dat ze op mij zouden stemmen.”

De politieke carrière van Vlemmix stopt hier ondanks de nederlaag niet. Zo wil de lijsttrekker zich ook kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen met de partij die voor iedereen is die van een feestje houdt.

Stemmen op Twitter Grapperhaus

Het aantal stemmen van Vlemmix wordt op Twitter al vergeleken met het aantal stemmen dat justitieminister Ferd Grapperhaus kreeg (1.502). „Maar ondertussen haalde Johan Vlemmix met z’n eenmansfeestpartij dus wel mooi meer stemmen dan Ferd Grapperhaus (3744 om 1502).”



