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Tessa (35) in Opgebiecht: ‘Ik ben bij mijn kinderen – nu al – prestatiegerichter dan ik dacht’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Tessa (35), die haar jonge kinderen al best wel pusht om goede schoolresultaten te halen.

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Tessa: “‘Als ze maar gelukkig zijn’. Dat riep ik continu toen ik zwanger was en ik het leven met kinderen voor me zag. Natuurlijk wilde ik mijn kinderen stimuleren en zorgen dat ze het beste uit zichzelf zouden halen, maar no way dat ik ze zou gaan pushen als een soort tiger mom. Ze mochten zijn wie ze waren, en elk beroep kiezen dat ze maar wilden.

Hoog tempo

Nou zijn we nog niet eens bij de middelbare school aanbeland, hoor – mijn jongste zit pas net op de basisschool. De oudste zit nu in groep drie, maar moet daar nog flink aan wennen. Het niveau ligt stukken hoger dan in de kleuterklas, waar ze in verhouding nog veel vrij kon spelen. Hele andere koek dan de letters en de rekensommen die ze in hoog tempo leren.

Mijn oudste heeft daar moeite mee; ze kan het tempo soms moeilijk bijbenen. En van de juf begreep ik ook dat ze er wel een beetje aan moest trekken, omdat ze dat wel van kinderen van haar leeftijd verwachtte. Vroeger zou ik hebben gedacht: laat dat kind nog lekker kind zijn, het komt vanzelf. Maar nu merk ik toch dat ik er nerveus van word. Ik wil niet dat ze gaat achterlopen ten opzichte van haar klasgenoten.

Pushen

Dus doen we in onze vrije tijd ook veel oefeningen en opdrachtjes. Ik heb stapels leer- en spelletjesboeken ingeslagen, met simpele rekensommetjes, schrijfletters en meer van dat soort dingen. Elke dag oefenen we samen een halfuur, maar ik merk dat ze dat niet altijd even fijn vindt. Dat ze haar kont tegen de krib gooit, tot mijn frustratie. En dan push ik haar vervolgens toch een beetje om verder te denken, maar dat maakt de boel niet gezelliger.

Maar ik merk het ook op andere vlakken, zoals bij zwemles. Ze is vorig jaar begonnen, maar ze zit nog steeds in een van de eerste badjes. Andere leerlingen halen haar in en gaan al bijna op voor hun zwemdiploma, en zij kan nog steeds niet op haar rug zwemmen. Dit klinkt hartelozer dan ik het bedoel, want het moet geen ding worden. En het is beter als ze écht watervrij is en zich vertrouwd voelt in dat zwembad. Grote kans dat ze het dan ineens doorheeft. Maar ook nu frustreert het me. Dat ellenlange zwemmen, elke week – en straks moet mijn jongste ook nog beginnen. Dat merk ik dus ook al, dat ik zelfs met mijn jongste hier en daar al spelenderwijs oefeningen doe.

Strenge juf

Mijn man rolt vaak met zijn ogen als ik weer met een ‘studieboek’ aan kom lopen. Hij vindt het overdreven en is van mening dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau leert. Wat heet, zelfs de juf vindt me volgens mij een nogal fanatieke moeder. Het stomme is dus dat ik vóór mijn zwangerschap ook zo dacht. Ik vond het zielig voor kinderen als hun ouders zo aan het pushen waren. Maar nu ben ik zelf een soort strenge juf geworden die de schoolprestaties van haar kinderen nauwlettend in de gaten houdt.

Misschien komt het door vroeger, toen ik zelf op de middelbare zat en er weinig van bakte qua B-vakken. Urenlang kreeg ik bijles van mijn vader, tot sneren en ruzies toe. Ondanks al die bijlessen haalde ik vakken als wiskunde en scheikunde alsnog met hakken over de sloot. Ik gok dat daar wel een soort minitrauma zit.

Ik moet alleen voorkomen dat mijn eigen kinderen me later ook zo gaan zien, want ik ben niet bepaald trots op mezelf. Tegelijkertijd wil ik ook dat ze later kunnen meekomen in deze verwachtingsvolle en prestatiegerichte maatschappij. Ik zal alleen een andere manier moeten vinden om daarmee om te gaan, en niet zo snel mijn eigen frustraties te laten zien. Voor nu weet ik alleen nog niet hoe, en raakt dat me meer dan ik had gedacht.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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