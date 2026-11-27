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Stichting naar rechter met massaclaim om groot datalek Odido

De stichting Consumers United in Court (CUIC) is naar de rechter gestapt met een massaclaim van meer dan 500.000 deelnemers tegen Odido vanwege het grote datalek in februari bij het telecombedrijf. Daarbij kwamen persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen accounts op straat te liggen. Eerder meldde het Algemeen Dagblad de dagvaarding.

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De zaak is aangespannen bij de rechtbank in Den Haag. CUIC houdt Odido verantwoordelijk voor het datalek en stelt dat gesprekken om een regeling te treffen zijn mislukt. Nu worden schadevergoedingen van 500 euro of meer per gedupeerde geëist. Volgens CUIC heeft Odido onvoldoende gedaan om het datalek te voorkomen en schoot de IT-beveiliging ernstig tekort.

Daarnaast schoot volgens de stichting ook de opvolging van het datalek door Odido tekort. Sommige klanten werden niet of veel te laat, in sommige gevallen pas na een maand, geïnformeerd. Bovendien kregen klanten niet de informatie waar ze recht op hadden en die ze nodig hadden, aldus CUIC.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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