Caro (48): ‘Sinds er een mannelijke medewerker op de opvang van mijn dochter werkt, wil ik er weg’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week het dilemma van Caro (48): „Sinds er een mannelijke medewerker op de opvang van mijn dochter werkt, wil ik er weg.”

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Moet ik mijn dochter van de opvang halen nu er een mannelijke medewerker werkt?’

„Hoi Sofie,

Mijn dochter van 2 zit op een groene opvang met biologisch eten uit eigen tuin. Geweldig! Tot nu toe waren we dik tevreden. Maar sinds vorige week is er een nieuwe pedagogisch medewerker en dat is een jongen. Het is een vrolijke, zachtaardige jongen, maar toch zit het me niet lekker. Pedagogisch medewerkers verschonen ook luiers en ondanks het vierogenpricipe gaat het toch weleens mis. Ik weet dat mannelijke medewerkers in de kinderopvang ook een kans verdienen en dat zij goed gescreend worden, maar toch…

Hij werkt op alle dagen dat mijn dochter er is. Ik overweeg nu om mijn dochter van de opvang te halen. Ik breng haar er steeds met buikpijn naartoe. Overdrijf ik? Moet ik hem eerst een kans geven voordat ik allerlei conclusies trek? Of moet ik mijn gevoel volgen?

Groetjes,

Caro“

Het antwoord

Hoi Caro,

Het is een ongemakkelijk gevoel waar weinig ouders hardop voor durven uit te komen, maar je bent zeker niet de enige die hiermee worstelt. Je kind toevertrouwen aan anderen is sowieso een grote stap en zodra er iets verandert, kan dat zorgen geven.

Het is goed dat je je gevoel serieus neemt. Als jij je dochter elke keer met buikpijn wegbrengt, dan is het belangrijk om daarnaar te luisteren. Tegelijkertijd betekent een gevoel niet automatisch dat er ook daadwerkelijk iets mis is. Waarschijnlijk heb je behoefte aan meer vertrouwen, duidelijkheid of controle.

Afwijkend

Wat er nu gebeurt, is heel menselijk. Veel ouders zijn gewend dat de zorg voor jonge kinderen, verschonen, troosten, naar bed brengen, vooral door vrouwen wordt gedaan. Als er ineens een man op de groep staat, kan dat onbewust spanning oproepen. Niet omdat die persoon iets verkeerd doet, maar omdat het afwijkt van wat je gewend bent.

Toch is het goed om ook even naar de andere kant te kijken. In de kinderopvang is de screening streng, medewerkers werken volgens protocollen en het vierogenprincipe is juist ingevoerd om risico’s te verkleinen. Daarnaast kunnen mannelijke pedagogisch medewerkers ook juist een enorme meerwaarde hebben. Voor kinderen kan het heel waardevol zijn om verschillende soorten volwassenen te zien zorgen, spelen en troosten.

Wat kun je doen?

Een paar dingen kunnen helpen:

Ga het gesprek aan met de opvang.

Vertel eerlijk dat je moet wennen aan de nieuwe situatie. Een goede opvang zal dat niet raar vinden. Er zijn vast meer ouders die hiermee worstelen. Vraag bijvoorbeeld hoe zij het vierogenprincipe toepassen bij verschonen of in de slaapkamer.

Vertel eerlijk dat je moet wennen aan de nieuwe situatie. Een goede opvang zal dat niet raar vinden. Er zijn vast meer ouders die hiermee worstelen. Vraag bijvoorbeeld hoe zij het vierogenprincipe toepassen bij verschonen of in de slaapkamer. Leer de medewerker beter kennen.

Soms verandert een gevoel al als iemand geen ‘vreemde’ meer is. Maak eens een praatje bij het brengen of halen. Vraag hoe hij het werken met de kinderen ervaart of wat hij leuk vindt aan deze leeftijd.

Soms verandert een gevoel al als iemand geen ‘vreemde’ meer is. Maak eens een praatje bij het brengen of halen. Vraag hoe hij het werken met de kinderen ervaart of wat hij leuk vindt aan deze leeftijd. Kijk naar je dochter.

Hoe reageert zij op hem? Voelt ze zich op haar gemak, gaat ze graag naar hem toe, praat ze thuis over hem? Kinderen zijn vaak verrassend goede graadmeters.

Hoe reageert zij op hem? Voelt ze zich op haar gemak, gaat ze graag naar hem toe, praat ze thuis over hem? Kinderen zijn vaak verrassend goede graadmeters. Geef jezelf een korte proefperiode.

Je hoeft niet meteen een definitieve beslissing te nemen. Spreek met jezelf bijvoorbeeld af dat je het nog een paar weken aankijkt en daarna opnieuw voelt hoe het zit.

Blijft die buikpijn na een tijdje net zo sterk? Dan is het ook oké om te zeggen dat deze plek toch niet meer goed voelt voor jullie gezin. Kinderopvang moet niet alleen veilig zijn, maar ook zo voelen.

Kortom: je overdrijft niet, maar je hoeft ook niet meteen te vertrekken. Gun jezelf de tijd om informatie te verzamelen, de medewerker te leren kennen en te kijken wat er met je gevoel gebeurt. Vaak wordt het makkelijker zodra iets wat eerst spannend voelde, besproken wordt.

