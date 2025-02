Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Onze puber wil niet meer mee naar een naturistencamping, wat nu?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Metro‘s collega’s Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Rosa (46): „Onze puber wil niet meer mee naar een naturistencamping, wat is wijsheid?”

Kan Rosa het beste voor een ‘geklede’ camping kiezen om haar zoon niet in verlegenheid te brengen? Of is een naturistencamping juist goed voor hem om zijn schaamtegevoelens te overwinnen?

Opvoedvraag: met puber naar een naturistencamping?

Beste Sofie,

De lentezon breekt voorzichtig door en ik krijg alweer vakantiekriebels. Mijn man en ik zijn momenteel aan het zoeken naar een geschikte zomervakantie voor ons, onze zoon van 13 en onze dochter van 8. Mijn man ik zijn beiden opgegroeid met vakanties op naturistencampings en houden deze traditie al jaren in stand. Onze kinderen weten niet beter en voelden zich altijd als een vis in het water op een naturistencamping. Helaas begint onze zoon zich de laatste jaren steeds ongemakkelijker te voelen bij naaktlopen. Hij wil dit jaar zelfs liever naar een camping waar hij zwemkleding kan dragen. Wij geloven dat bloot zijn helpt om zijn schaamte te overwinnen, maar wij willen ook zijn grenzen respecteren. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat ons hele gezin kan genieten van de vakantie. Moeten we onze geliefde traditie overboord gooien of hem toch stimuleren om zich over zijn schaamte heen te zetten?

Hopeloze groet,

Rosa

Het antwoord

„Dit is een dilemma waar veel ouders die met pubers naar een naturistencamping gaan, tegenaan lopen. Je puberzoon begint zich steeds meer bewust te worden van zijn lichaam en zijn behoefte aan privacy neemt toe. Dit is een hele normale fase in de ontwikkeling.

Onderzoek toont aan dat kinderen tijdens de puberteit een sterkere behoefte hebben aan autonomie. De behoefte aan privacy en het ontwikkelen van de eigen grenzen groeit.

Ontdekken van identiteit

Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Erik Erikson blijkt dat de puberteit de fase is waarin jongeren beginnen met het ontdekken van hun eigen identiteit en het stellen van grenzen. Het is daarom ook niet vreemd dat je zoon zich nu anders gaat voelen over de naturistenvakanties. Hij ervaart verandering in zijn lichaam en zijn zelfbeeld en kan zich ineens ongemakkelijk voelen bij naaktlopen.

De vraag is eigenlijk of je hem beter kunt overtuigen om toch mee te gaan en ‘jezelf te zijn’ op de naturistencamping, of dat je beter kunt luisteren naar zijn behoefte aan privacy en controle over zijn eigen keuzes. Het is in ieder geval belangrijk om zijn gevoelens serieus te nemen en samen hierover in gesprek te gaan. Je kunt hem uitleggen waarom jullie als ouders kiezen voor naturistencampings, maar ook luisteren naar zijn zorgen. Het is belangrijk om een veilige ruimte voor hem te creëren om zijn gevoelens te uiten.

Middenweg

Je kunt ook zoeken naar een middenweg. Misschien is er een camping waar zowel geklede als naakte recreatie mogelijk is. Een andere optie is om samen te kijken naar hoe je de naturistische waarden, zoals respect voor de natuur en vrijheid, op andere manieren kunt ervaren. Er zijn genoeg campings waar natuur hoog in het vaandel staat, zonder dat je per se naakt hoeft te zijn. Kijk ook eens op de website van NFN, hier staan locaties op met een Prettig Bloot-label, waar coulant wordt omgegaan met mensen die in een fase zitten waarin ze moeite hebben met naaktlopen. Bijvoorbeeld mensen die voor het eerst naakt recreëren of pubers die moeite hebben met bloot zijn.

Ruimte geven

Het belangrijkste is dat jullie als ouders openstaan voor zijn gevoelens en hem de ruimte geven om grenzen te stellen. Hem dwingen om zich aan te passen aan jullie wensen zal averechts werken, zoek liever een balans waarbij zijn autonomie wordt gerespecteerd. En waarbij toch het hele gezin kan genieten van de vakantie. Succes met het maken van deze keuze en alvast een hele fijne vakantie!”

