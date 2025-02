Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Win! Maak kans op de laatste kaarten voor Holland Zingt Hazes

Of het traditie is, ‘niet weg te denken’ of wat dan ook: Holland Zingt Hazes blijft maar volle zalen trekken. Het evenement waarin de muziek van André Hazes door tal van artiesten wordt geëerd, betekent de komende maand weer vier keer een volle Ziggo Dome.

Maar… Metro geeft nog wat laatste kaarten weg, dus jij maakt kans op twee tickets voor de openingsavond vrijdag 7 maart.

Dit doen we in samenwerking met producent MediaLane, dat momenteel al net zulke volle zalen trekt met de musical Malle Babbe over Rob de Nijs.

Meezingcafé Holland Zingt Hazes

Maar op 7, 8, 15 en 16 maart zijn de ogen dus gericht op een andere grootheid, volkszanger André Hazes. De Ziggo Dome in Amsterdam zal weer veranderen in een dampend groot meezingcafé.

Holland Zingt Hazes was in 2013 al een succesnummer en dat is het nog altijd. De artiesten die je de komende editie kunt verwachten: Jeroen van der Boom, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, Douwe Bob, Ruth Jacott, Miss Montreal (Sanne Hans), Zoë Tauran, Wolter Kroes en Xander de Buisonjé. En natuurlijk is zoon André Hazes ook van de partij.

Meedoen aan de winactie

Wil jij 2 tickets voor Holland Zingt Hazes winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans.

Metro gaat meerdere winnaars blij maken. Meedoen kan tot en met zondag (2 maart), 18.00 uur. We zullen er vervolgens voor zorgen dat de winnaars persoonlijk bericht krijgen en de tickets op tijd in de digitale brievenbus.

