Deze ouders brachten succesvolle kinderen groot, maar hadden déze dingen anders gedaan: ‘Geen zorgen om diploma’

Opvoedkundige Margot Machol Bisnow sprak met succesvolle ondernemers en hun ouders. Zo wilde hij onder meer ontdekken met wat voor opvoeding je succesvolle kinderen grootbrengt. Maar deze ouders concludeerden ook dat ze zich, met de kennis van nu, over sommige zaken onterecht zorgen maakten.

Hoe voed je nu veerkrachtige en succesvolle kinderen op? Even ter verduidelijking: perfecte ouders bestaan niet. Maar opvoedkundige Margot Machol Bisnow ging in gesprek met met succesvolle ondernemers en hun opvoeders, om te kijken wat daarvan te leren valt.

Bisnow schreef meerdere boeken over het opvoeden van succesvolle kinderen. Waaronder Raising an Entrepreneur: 10 Rules for Nurturing Risk Takers, Problem Solvers, and Change Makers. Ze interviewde de afgelopen vijftien jaar honderden ondernemers en hun gezin en vertelt over haar bevinding tegen CNBC.

Volgens Bisnow zijn deze ouders tevreden over hoe hun kinderen terecht zijn gekomen. Zij stellen dat hun kroost niet alleen succesvol, maar ook aardig en goedhartig is. Toch vertelden de ouders de auteur dat, als zij terugkijken op de opvoeding, zij ook dingen liever anders hadden gedaan of bekeken.

4 dingen om als ouder minder over te stressen

Ze noemen het geen ‘spijt’, maar deze ouders vertelden de auteur dat, met de kennis van nu, ze toch een aantal dingen anders hadden gedaan, en belangrijker, zich om bepaalde zaken minder zorgen hadden hoeven maken. Ze sommen vier dingen op die zij als jonge ouder graag hadden willen weten.

1. Kind dat niet studeert of studie niet afmaakt? Geen paniek!

Bisnow benadrukt dat veel ouders een diploma belangrijk vinden en als essentieel zien bij een succesvolle carrière. Maar achteraf gezien stellen deze opvoeders ook dat je je eigenlijk niet zoveel zorgen hoeft te maken over een diploma. Soms is een diploma niet nodig of is veranderen van richting de juiste keuze. Kinderen die hun dromen najagen, talenten en vaardigheden ontwikkelen en daarin toegewijd en overtuigd zijn? Dat is meer waard dan een diploma.

2. Passie of hobby hoeft geen afleiding te zijn

Sommige ouders kunnen een hobby of passie zien als een afleiding van een studie, ‘echte’ baan of andere verantwoordelijkheden. Maar achteraf gezien herkennen ouders van succesvolle ondernemers vaak dat de passie van hun kind bijdroeg aan hun succes.

„Veel toekomstige ondernemers sportten intensief en geen van hen werd prof. Hun ouders vertelden me dat ze zich zorgen maakten dat hun kinderen op het sportveld hun tijd verspilden. Tijd die ze beter konden doorbrengen in het klaslokaal”, zegt Bisnow.

Maar je leert niet alles in een klaslokaal, stellen de ouders achteraf. Door passies of hobby’s leert men ook een hoop vaardigheden. Zoals veerkracht, lef, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Vaardigheden die je ver kunnen brengen in het leven.

3. Praat over geld

In gezinnen van ondernemers wordt vaak al opener over geld gesproken. Maar de ouders die Bisnow sprak, vertelden dat zij liever hun kinderen nog meer betrokken bij de financiën. En met hen in dialoog gingen over sparen, grote aankopen doen en beleggen. Deze ouders benadrukken dat het bespreken van financiën uiteindelijk bijdraagt aan het ondernemerschap.

4. Vier niet alleen de successen, ook de missers

Deze ouders benadrukten dat ze achteraf gezien ook meer ‘missers’ hadden willen vieren. Net zozeer als de prestaties en successen, mogen ook de dalen gevierd worden. „Je neemt alleen het soort creatieve risico’s, die tot innovatie leiden, als je begrijpt dat falen de manier is waarop je leert en groeit. En dat je nederlaag de brandstof moet zijn voor je volgende succes”, aldus de auteur.

Ouders zagen dat de mislukkingen van hun kinderen belangrijker waren voor hun ontwikkeling dan hun gemakkelijke overwinningen. „Dit is iets wat ik als jonge ouder ook tegen mezelf zou zeggen. Het is geen mislukking, het is feedback.”





