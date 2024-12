Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerdere doden bij busongeluk in noorden van Noorwegen

Bij een busongeluk in het noorden van Noorwegen zijn zeker drie doden gevallen. Minstens vier anderen raakten zwaargewond. De lijnbus raakte tijdens slecht weer van de weg en gleed een helling af. Het gekantelde voertuig kwam deels in een meertje terecht, melden de Noorse omroep NRK en andere media over het incident bij de eilandengroep Lofoten.

In de bus zaten 58 passagiers, volwassenen en kinderen. Volgens de politie waren er veel buitenlanders bij. De Lofoten zijn een populaire bestemming in de winter om het noorderlicht te zien.

ANP

